Vonja vissza a magyar kormány az új jogszabályt, ezt követeli az ENSZ

A környezetvédők történelmien jó eredményt értek el az önkormányzati voksoláson. A megmérettetésen leszerepelt az elnök pártja.

Nem kétséges, hogy a francia köztársasági elnök ért az időzítéshez. Emmanuel Macron épp az önkormányzati választás másnapján jelentette be átfogó klímavédelmi terveit, így háttérbe szorult az az apróság, hogy pártja, a Lendületben a Köztársaság (LREM) csúfosan leszerepelt a voksoláson, ellenben a zöldek fennállásuk legjobb eredményét érték el. Az államfő nem is pártja gyenge eredménye, hanem az alacsony részvételi arány miatt sajnálkozott. A 16,5 millió választásra jogosult 41 százaléka élt szavazati jogával, miközben 2014-ben még 62,1 százalékos volt a részvétel. Ennek elsősorban a koronavírus-járvány az oka. A helyhatósági választás második fordulóját eredetileg március végén kellett volna megrendezni, ezt halasztották el június 28-ra. Franciaország a Covid-19 által legjobban sújtott országok közé tartozik, majdnem 30 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Bár már kevés az új fertőzés, az emberek érthető módon tartottak a voksolás egészségügyi következményeitől. Jean-Luc Mélenchon, a baloldali radikális Engedetlen Franciaország párt vezetője ugyanakkor „a polgárok sztrájkjáról” tett említést, aminek, mint fogalmazott, beláthatatlan következményei lesznek. A konzervatív Republikánusok szerint a távolmaradás lett a választás igazi győztese. Egyre inkább kezd kiütközni a LREM legnagyobb hátránya: az elnök személye köré szerveződött, egységes ideológia nélküli pártról van szó. A parlamentben azért fogyatkozik a kormánytöbbség, mert egyre több, valamilyen ideológiát képviselő szárnya morzsolódik le, ráadásul a járvány is felerősítette ezeket a belső ellentéteket. A választás második fordulójában az embereknek alighanem az sem tetszett, hogy az elnök által fémjelzett politikai erő több településen a jobboldallal kötött szövetséget. Macronék számára különösen kellemetlen lehet a párizsi eredmény. Az önmagában nem meglepetés, hogy a várost 2014 óta irányító szocialista politikus, Anne Hidalgo meggyőző fölénnyel, több mint 48 százalékos eredménnyel végzett az élen, az azonban váratlan, hogy a kormánypárt jelöltje, Agnes Buzyn nem egészen 15 százalékot kapott, s a jobboldali jelölt, Rachida Dati mögött is nagyon lemaradt. A fővárosi eredmény híven tükrözte, milyen bizalmi válsággal kell szembenéznie Macronnak. Az emberek nem elégedettek a válságkezeléssel, viszont értékelik Édouard Philippe miniszterelnök ténykedését. A kormányfő a vasárnapi akadályt is sikerrel vette: maradhat az észak-franciaországi Le Havre polgármestere. Politikai jövője nem dőlt el, de a franciák többsége azt szeretné, ha maradna a miniszterelnöki bársonyszékben. A szocialisták számára jó hír, hogy Martine Aubry maradhat Lille polgármestere. Az északkelet-francia városban célfotó döntött: mindössze 227 szavazattal előzte meg a környezetvédők jelöltjét, Stéphane Balyt. Aubryt negyedszerre választották meg, igaz, sosem volt ennyire szoros a győzelme. A LREM jelöltje itt is leszerepelt: Violette Spillebout csak a harmadik helyen végzett. A balszerencsés lille-i eredménytől függetlenül a voksolás nagy győztesei a környezetvédők voltak. Több nagyváros is bezöldült, így Strasbourg, Lyon és Marseille. Kiváló szereplésük arra is választ ad, kinek a környezetvédelmi elképzeléseiben bíznak jobban az emberek. Yannick Jadot, a francia zöldek európai parlamenti képviselője megjegyezte: „Remélem, Emmanuel Macron meghallja az üzenetet”. Külön emeli a zöldek szereplésének értékét, hogy olyan városokról beszélünk, ahol a baloldal sosem rúgott labdába. Lyont évtizedeken keresztül Macron volt belügyminisztere, Gérard Collomb irányította. Marseille pedig a jobboldal egyik fellegvárának számított. Anne Hidalgo párizsi győzelmét a zöldek is elősegítették támogatásukkal. Ami az elzászi Strasbourgot illeti, itt 2014-ben még a szocialista jelölt győzött, a zöldek előretörése a tavalyi európai parlamenti választáson kezdődött. A jobboldal felemásan szerepelt. A Republikánusok (LR) több várost megtartottak ugyan, de Marseille és Bordeaux elvesztését nehezen emésztik meg. Marine Le Pen pártja, a jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés (FN) győzött ugyan a számára oly fontos Perpignanban, de a kisebb településeken nem tudott áttörést elérni.