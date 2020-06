A CNN szerint ezen a nyáron nemcsak a magyaroknak lehet a Balaton a riviéra

Két hónapig is eltarthatott, míg a koronavírus-járvány károsultjai pénzükhöz jutottak.

. Mint később kiderült, a feltöltött adatokról nem is tudott a Géza kérelmével foglalkozó ügyintéző, így szinte csodaszámba ment, hogy a férfi két hónap után mégis megkapta a járadékot. Hónapokig is várhatnak az álláskeresési járadék kiutalására azok, akik a koronavírus-járvány következtében veszítették el munkájukat, és jelentkeztek a támogatásért – írja a 24.hu. A hírportál több esetet is megemlít, amikor a bürokrácia állt a járadékok jogosultak és a forrás közé: köztük Gézáét, egy ajándéktárgy készítő cég munkatársáét, aki az április 20-i héten igényelte meg a támogatást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál. A férfi határidőn belül feltöltötte az ehhez szükséges adatokat az NFSZ rendszerébe, mégis hiánypótlásra szólították fel – amivel rögtön 60 naposra nőtt az ügyintézési és így az utalási határidő is

Hasonló hivatali kálváriát jártak meg munkatársai is, akik szintén hónapokat vártak a kifizetésre – teszi hozzá a hírportál. A hivatali ügyintézést a rengeteg beérkező kérelem is lassította. A lap idézi a Pénzcentrum egyik nyilatkozóját, egy taxist is, aki bár minden dokumentumot hiánytalanul beküldött, szintén hónapokig várt a támogatásra – hogy miért, azt csak akkor tudta meg, amikor a 48. alkalommal hívta fel az illetékes munkaügyi központot, és végre felvette valaki a telefont.

