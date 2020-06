Már ötmilliárd forint a viharszámla, és csak június van

Tettesek és áldozatok egyben: családon belüli gyerekrablást a szülők sokszor az egyedüli kiútnak tartják. Egy civil szervezet az ilyen eseteken próbál segíteni.

A családon belüli gyerekrablás nem áll meg a határoknál – évek is eltelhetnek, mire a kicsik találkozhatnak a másik szülővel. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványhoz évente 10-12 olyan segélyhívás fut be anonim vonalukon, amelyben aggódó szülők, nagyszülők számolnak be valamelyik családtag által elkövetett gyerekrablásról – mondta el a 168 Órának Reményiné Csekeő Borbála, az alapítvány szakmai vezetője.