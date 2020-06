Akkor mától minden újságíró nyugodtan tudósíthat egy tüntetésről az úttestről is

A rendőrség megbüntette a munkáját végző tudósítót, pedig a bíróság szerint az újságíró nem is járhatott volna el másképp.

Megszüntette a Pesti Központi Kerületi Bíróság a szabálysértési eljárást a Mérce főszerkesztőjével, Diószegi-Horváth Nórával szemben, akit azért bírságoltak meg 30 ezer forintra, mert a rendőrség szerint megsértette a közúti közlekedés szabályait, amikor a tüntető tömeget követve az úttesten tartózkodott, írja közleményében a Magyar Helsinki Bizottság

Az eset a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete elé szervezett, az MTVA Kunigunda utcai székházából kidobott ellenzéki képviselőkről szóló néhány száz fős tüntetésen történt. A tömeg egy része a bejelentett program után tovább vonult, velük haladt más újságírókkal együtt Diószegi-Horváth. A rendőrség a Nyugati Pályaudvar melletti felüljárón tartotta fel a spontán demonstrációt, a tüntetőkkel együtt pedig az újságírót is igazoltatták, és bírság kiszabásával szabálysértési eljárást indítottak ellene. Diószegi-Horváth Nóra a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje segítségével kifogást nyújtott be a rendőrség határozata ellen, a rendőrség viszont kitartott álláspontja mellett, így az ügy bíróság elé került. „A bíróság előtt sikerült bizonyítani hogy a közfeladatot ellátó tudósító a munkáját végezte. Részvételével az eseményen nem okozott aránytalan sérelmet, amikor nyilvános, közérdeklődésre számot tartó történésről számolt be a nagyközönségnek. Ráadásul a bíróság azzal is egyetértett, hogy másképpen nem tudósíthatott volna, csak úgy, ha maga is a tömeggel tart.” - számol be a Magyar Helsinki Bizottság közleménye a döntésről.