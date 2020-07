Berobbant a járvány a cseheknél

Miközben a prágai gazdaságra súlyos hatást gyakorolt a koronavírus, Andrej Babis miniszterelnök a vele szembeni ügyekkel van elfoglalva. Továbbra is jól jövedelmeznek vállalkozásai.

Csehország jól kezelte a járványt, még a tévéstúdiókban is kötelező volt a maszk viselése. Az elmúlt napok eseményei azonban a cseheket is szembesítette azzal: még messze nem sikerült legyőzni a Covid-19-et, vasárnap 305, hétfőn pedig 202 új esetet regisztráltak. Kedden és szerdán ugyan összesen már csak tízet jelentettek, de összességében április eleje óta nem fertőződtek meg ennyien. Illetékesek szerint ez még nem a második hullám. Jarmila Rázová, az egészségügyi minisztérium munkatársa azzal magyarázta a jelenséget, hogy tömeges tesztelésbe kezdtek azokon a területeken, ahol gócpontokra bukkantak. Csehország keleti és északi részéről van szó. Azt is hozzátette, hogy a csehek már nem figyelnek oda az előírásokra, nem viselkednek felelősségteljesen. Ugyanakkor megnyugtatólag hozzátette, az egészségügyi hatóságok urai a helyzetnek. A kormány két héttel ezelőtt jelentette be, hogy július 1-től nem teszi kötelezővé a maszk viselését, kivéve Prágát. Az országban szerdától megnyitották az iskolák, az összes üzlet, valamint az éttermek kapuit is. A lazítás azonban a jelek szerint visszaüthet. A fertőzések hirtelen megnőtt száma nyomán még jobban meginoghat a médiumokba vetett bizalom. Egy a Stem ügynökség által készített felmérés szerint a megkérdezettek 72 százaléka úgy látja, a jelentősebb televíziók, rádiók, lapok fontos információkat hallgatnak el a járványról. Ez azért is meglepő, mert a visegrádi országok közszolgálati médiájából kiemelkedik a prágai, amely elfogulatlan és megbízható.

A június elején közzétett tömeges tesztelés szerint a lakosságnak csak nagyon csekély hányada fertőződhetett meg a vírus által: a 27 ezer vizsgált mintából mindössze 107 lett pozitív. A nagyobb városokban, Prágában, Brnóban és Litomericében a fertőzések aránya a 0,6 százalékot sem érte el. A felmérés leszámolt azokkal a feltételezésekkel, melyek szerint valójában a lakosság 27 százaléka eshetett túl a fertőzésen, többségük mindenfajta szimptóma nélkül. A kormányon az idegesség jelei mutatkoznak, ennek azonban nem csak a járvány fellobbanása az oka. Andrej Babis miniszterelnök visszautasította el az Európai Bizottságnak az uniós gazdaság helyreállítására vonatkozó terveit, elégedetlen azzal az összeggel, amit Csehország kapna az EU-tól. A brüsszeli testület javaslata értelmében Prága 8,6 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást kapna, illetve 10,6 milliárd korona hitelt. Babis elégedetlensége azonban elsősorban nem erre vezethető vissza. Harcban áll az európai intézményekkel, mert összeférhetetlenséggel vádolják. Az Európai Unió tavalyi vizsgálata szerint mit sem csökkent Babisnak volt cégeire gyakorolt befolyása. A kormányfő azonban politikai támadást emleget Brüsszel részéről. Az Európai Parlamenttel is hadakozik, amely múlt héten határozatot fogadott el, ebben élesen bírálják az összeférhetetlenség miatt a cseh kormányfőt, és elfogadhatatlannak tartják, hogy részt vesz a következő hétéves költségvetésről szóló vitákban. A prágai kabinet hétfőn válaszként tiltakozó jegyzéket tett közzé. A cseh ellenzék szerint nyilvánvaló, hogy a kormány – az országé helyett – a miniszterelnök érdekeit helyezi előtérbe. Babis rosszkedvét azért valamelyest enyhítheti, hogy – amint vagyonbevallásából kiderült - volt (?) cége az Agrofert tavaly 90 millió koronát (3,4 millió euró) fizetett ki neki. A vállalatnak amúgy sem megy rosszul, tavalyi nettó nyeresége elérte a 4,48 milliárd koronát (166 millió euró). Miközben a cseh kormányfő saját vagyongyarapodásával és a vele szembeni „támadásokkal” van elfoglalva, hazája gazdasága bajba kerülhet. A cseh GDP ugyanis becslések szerint 2020-ban 7,5-8 százalékkal esik vissza – közölte az ország egyik vezető közgazdásza, Jan Svejnar. Hozzátette, a visszaesés kétszámjegyű is lehet, ha berobban a második hullám. Áprilisban még nem látszott ennyire gyászosnak a helyzet, akkor a prágai pénzügyminisztérium 5,6 százalékos visszaesést jövendölt az idei évre. Alena Schillerová pénzügyminiszter elismerte ugyan, hogy a GDP csökkenése nagyobb lesz az akkor jósoltnál, de szerinte túl borúlátó a Gazdasági és Együttműködési Szervezet (OECD) a 9,6 százalékos visszaesésre vonatkozó előrejelzésével. Svejnar, A Cseh Tudományos Akadémia IDEA nevű kutatóintézetének igazgatója, úgy vélte, a cseh kormány gazdasági szempontból jól reagált a válságra, hiszen a GDP ötödét, pontosan 20,4 százalékát szánja gazdaságélénkítésre, illetve a járvány okozta nehézségek enyhítésére. A problémát inkább az jelenti – mutat rá -, hogy túl lassan halad léptetik életbe a csomagot. A parlament alsóháza múlt héten fogadta el azt az előterjesztést, melynek értelmében 500 milliárd koronára (18,6 milliárd euró) emelik az idei évre előirányzott hiányt. Ez 12-szerese annak, mint amennyit a járvány előtt terveztek. Hogy pontosan mekkora lesz a gazdasági csökkenés, ez még a jövő zenéje, a pénzügyminisztérium augusztus 10-én teszi közzé a következő értékelését.