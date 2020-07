Hosszú távra tervez Orban

A román kormány szerdán mutatta be tíz évre szóló gazdasági programját.

A több mint százmilliárd eurós, a gazdaság járvány utáni újraindítására vonatkozó tervét Klaus Iohannis államfő jelenlétében ismertette a kormányfő. Orban gigantikus projektje a saját költségvetési források mellett számol azzal a Romániának szánt 33 milliárd eurós helyreállítási alappal is, amelyet az egyelőre még el nem fogadott uniós helyreállítási keretből kaphat az ország. Húsz prioritási területet határoz meg a tervezet, amelyekhez konkrét összegeket rendel. Az Európai Unió legfejletlenebb közlekedési infrastruktúrájával rendelkező Románia esetében nem meglepő, hogy legnagyobb összeget a közlekedésfejlesztésre szánják – 60,5 milliárd eurót. A már folyamatban lévő autópálya projektekre, ami 407,3 km sztráda és gyorsforgalmi utat jelent, 4,3 milliárd eurót, 3000 kilométer sztráda és gyorsforgalmi út kiépítésére 2020 – 2030 között pedig 31 milliárdot különít el a terv. Mindez csak annak fényében „érdekes”, hogy a 2004 óta épülő észak-erdélyi 406 km-es autópályából mindeddig összesen 137 km épült meg, amiből csupán 75 km van Erdélyben, 62 km pedig a Bukarest-Ploiesti szakaszon. Ha Ludovic Orbannak sikerül 10 év alatt minden eddigi tervezett, de papíron maradt pályát megépítenie, akkor történelmet írna. Többek között ezért is igen kampányízű Orbanék gazdaságfejlesztési terve. Romániában ugyanis választási év van, szeptember végén rendezik a járvány miatt június elejéről elhalasztott helyhatósági választást, novemberben pedig a parlamentit. Ludovic Orban és Klaus Johannis államfő pártja, a konzervatív jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelenleg kisebbségben kormányoz, miután tavaly novemberben bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták a szociáldemokrata Dancila-kabinetet. A kormánybuktatáshoz szereztek parlamenti támogatást, a kormányzáshoz azonban senki sem társult be. A PNL a tavaly év végi elnökválasztásnak és Johannis támogatottságának köszönhetően szárnyalt, januárban még 47 százalékon állt, nem véletlen, hogy mind Orban, mind Johannis mindent megtett egy előrehozott választás kierőszakolásáért. Ez azonban nem sikerült, a kormányzási bakik és a koronavírus következtében 30 százalékra esett vissza támogatottságuk, ami félév óta először az elmúlt napok méréseiben mutatott enyhe emelkedést. A PNL-nek és Orbannak jelenleg nincs esélye koalíciós partner nélkül kormányt alakítani, a baloldali ellenzéki pártok esetleges összefogása esetén el is veszítheti elsőségét. A precedens nélküli gigantikus fejlesztési terv, a vállalkozások gyors anyagi megsegélyezése sokat javíthat Ludovic Orban és pártja esélyein.