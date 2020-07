Fegyházba küldték a laposföld-hívők magyar vezetőjét, és nem az elmélete miatt

A mogyoródi vállalkozó komoly marihuána ültetvényt gondozott pincéjében.

Kábítószer-birtoklás miatt kemény börtönbüntetést kapott a magyar laposföld-hívők vezetője – írja a 24.hu . A portál felidézi, Székely Sándor mogyoródi vállalkozó évek óta rendszeres szereplője a médiának mint a magyar laposföldes mozgalom alapítója és vezéralakja – 2016-ban ugyanakkor a kábítószer birtoklása miatt őrizetbe vette a rendőrség, feleségével együtt. A rendőrök a családi ház pincéjében csaknem 400 tő marihuánát, egy vödörben több kilogramm száraz növényt, egy ládában pedig közel három kiló növényi gumót találtak. Az ingatlanban öntözőrendszert működtettek, valamint ki volt építve a termesztéshez szükséges szellőztetés és világítás is. Székely nyolc hónapot töltött előzetesben. A lap szerdán beszámolt az első fokon is negyedik éve húzódó büntetőeljárás végéről : perbeszédében az ügyész azt hangsúlyozta, hogy a vállalkozó a telefonján levő fotók tanúsága szerint minimum két évig termesztett otthonában kannabiszt. A vádlott védője szerint Székely lelki problémák miatt fordult a droghoz: magánéleti gondokat említett, valamint azt, hogy Székely sikeres, a kormány által is díjazott feltalálóként rossz üzletet kötött, kihasználták, és elvesztette mindenét.