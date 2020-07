Olcsóbbak lettek a kiadó lakások

A fővárosban 15-20 százalékkal lenyomta az (al)bérleti díjakat a rövid távú lakáskiadások lenullázódása. Vidéken nem ennyire drámai a helyzet.

Június végén átlagosan havi 150 ezer forintért kínálták a bérbe vehető lakásokat Budapesten, ez pedig a koronavírusjárvány előtti, februári időszakhoz képest 10 százalékkal alacsonyabb díjakat jelent. Az áresés nagymértékben a rövid távú lakáskiadás lenullázódásának köszönhető, turisták híján ugyanis erre nem volt kereslet. Az elmúlt négy hónapban emiatt Budapesten negyedével bővült a kiadó lakóingatlanok kínálata, és már több mint 13 500 hirdetésből válogathatnak a kiadó lakást keresők – mutatott rá Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Több városrészben jóval komolyabb áresés következett be, főként a drágább, belvárosi területeken. Az I. kerületi lakások átlagos bérleti díja 40 ezerrel forinttal lett kevesebb, azaz 20 százalékkal 160 ezer forintra csökkent. A VI. kerületben 15 százalékkal szintén 160 ezer forintra, az V. kerületben pedig 17 százalékkal 190 ezer forintra estek a havi bérleti díjak. Vagyis ezekben a kerületekben 35-40 ezer forinttal kevesebbet kell fizetni havonta, mint a járvány előtt. A vidéki egyetemvárosokban a rövid távú lakáskiadás az utóbbi években nem volt annyira elterjedt, így a turizmus hanyatlása nem okozott a budapestihez hasonló visszaesést. Az árak így is eltérően alakultak a járvány előtti helyzethez képest. Míg Debrecenben 5 százalékkal 105 ezer forintra emelkedett az átlagos bérleti díj, Győrben 8 százalékkal 110 ezer forintra csökkent. Miskolcon a 85 ezer forintos átlag lényegében stagnálásnak felel meg. Pécsen és Szegeden is maradt a havi 90 ezer, illetve 100 ezer forintos bérleti díj. Hogy mi várható a továbbiakban a kiadó lakások piacán, azt még kevéssé látni előre. A koronavírus-járvány hatásai miatt bizonytalan a gazdasági helyzet, a munkanélküliség és a fizetések alakulása. Egy esetleges második hullám is befolyásolhatja az árakat – összegzett Balogh László. Ha például az egyetemeken szeptembertől digitális oktatással indul a tanév, az csökkentheti az albérletek iránti keresletet. Számos felsőoktatási intézmény ugyanakkor éppen a járvány elleni védekezésül kevesebb kollégiumi férőhelyet biztosít a diákoknak, ami viszont növelheti az igényt a kiadó lakásokra.