Fogy a pénz a gazdaságvédelmi alapból

A támogatásokról szóló döntések mögött nem lelhető fel stratégia.

A gazdaságvédelmi alapot a kormány áprilisban hozta létre, az akkori ígéretek szerint a Covid-19 vírus okozta járvány gazdasági hatásainak tompításra. A költségvetésben zárolt 1345 milliárd forint ból meglepő dolgokra is költött eddig a kormány, s legutóbbi határozatában, amely újabb 191 milliárd forint kifizetéséről szól, szintén "belecsempesztek" fals célokat. A mostani az eddigi legnagyobb egyösszegű pénzkivét, az eredeti előirányzat 14 százaléka. A pénz legnagyobb része, 85 milliárd forint közúti fejlesztésekre megy. Ezzel a kormány nem tett mást, minthogy azt pénzt, amit áprilisban elvett erről az előirányzatról, most visszaadják és az eredeti célokra költik. A külgazdasági tárca 69 milliárd forintot kapott, hogy azt a pályázó cégek között ossza szét „versenyképesség-növelő” beruházásokra. A külgazdasági tárca az elmúlt hetekben szinte naponta tart "szerződésátadási ünnepséget, amelyeken milliárdos nagyságrendű támogatásokat kapnak a hazai cégek beruházásokra, fejlesztésekre. Így a döntés ezen része tekinthető gazdaságvédelmi intézkedésnek. Ezen felül 6,6 milliárd forintot kapott a Miniszterelnökség a Bozsik stadion fejlesztésre, s mindezt képesek voltak elszámolni a főváros fejlesztését szolgáló költségvetési soron. Ezen felül jutott még további 2,6 milliárd forint a „nyugat-magyarországi utánpótlás nevelési centrum” című beruházásra is. Elmúlt hetekben a kormány több száz milliárd forintot költött el a gazdaságvédelmi alapból, a pénzeket minden indoklás nélkül kapják meg a kedvezményeztek, a döntések mögött nem lelhető fel stratégia, mint ahogy ilyet nem is hozott nyilvánosságra a kormány a járvány kitörése óta.