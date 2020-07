Árulással vádolják a Fideszt

Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs után most egy Heves megyei fideszes választókerületben derült fény gyanús uniós TOP-pályázatokra.

Különösen alakultak a Településfejlesztési Operatív Pályázatok (TOP) Szabó Zsolt korábbi fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő hatvani választókerületében – hívta fel lapunk figyelmét Hadházy Ákos független képviselő. Mint megtudtuk, tizennyolc településen rendre ugyanazokat a cégeket hívták meg ajánlattételre a Heves megyei 3-as számú választókörzetben: közülük legtöbbször – tizennégyszer – a MOVIÁD Kft. került ki győztesen. A cég sikere annak tükrében különösen figyelemreméltó, hogy építőiparral alig négy éve éve foglalkozik a társaság, főtevékenysége a motor és turbinagyártás, miközben az elnyert munkák többsége épületszigetelés és felújítás volt összesen egymilliárd forint értékben. Egyre több megyében derül ki, hogy szervezettek, összehangoltak és irányítottak voltak az önkormányzati épületek korszerűsítésére, bővítésére kiírt zömmel TOP eljárások. A Népszava írta meg, hogy polipszerű hálózatban nyertek így cégek Nógrád megyében, a fideszes Becsó Zsolt és Becsó Károly körzetében: ebben az ügyben cikkünk megjelenése után rendőrségi nyomozás indult. Hasonlóan gyanús pályáztok voltak a fideszes Simon Miklós nyírbátori választókerületében, s ugyanez zajlott le a mentelmi jogától időközben megfosztott kormánypárti Boldog István mezőtúri kerületében is. Utóbbi esetben az ügyészség nyomoz, adataik szerint a képviselő hivatali helyzetével visszaélve jogellenesen befolyásolta a pályázatok elbírálásának eredményeit, amiért a vállalkozóktól jogtalan előnyt kapott.



A Heves megyei 3-as számú választókörzetben tizennyolc településen rendre ugyanazokat a cégeket hívták meg ajánlattételre, a legtöbbször – tizennégy alkalommal – a turbinagyártó MOVIÁD Kft. nyert. A második legtöbbet nyerő cég az a JRM Produkció Kft, amelyet korábban az MTVA műsorbeszerzéseinek kartellezése miatt több millió forintra büntettek: ők a televíziós műsorszolgáltatási tevékenységüket váltották fel 2015-ben lakó-, és nem lakóépületek építésére, majd nem sokkal később a hatvani körzetben 13 közbeszerzésen nyertek el munkákat, összességében 669 millió forint értékben. Háromszor még ellenfelük sem volt, egyedül pályáztak, további nyolcszor pedig mindössze egy céggel kellett "versenyezniük". A cégnek az opten.hu adatai szerint két alkalmazottja van. Jellemző azonosság még, hogy a települések – mivel a pályázati előírás szerint ez kötelező – meghívtak ugyan ajánlattételre összesen öt céget, ezek jó részének azonban semmilyen építőipari referenciája nem volt. Jó részük egy budapesti székhelyszolgáltatónál bejegyzett, telephellyel nem rendelkező társaság. Ebben a választókerületben a közbeszerzéseket a Heves Projekt Gazdaságfejlesztő Kft. intézte. A Gyöngyöshöz közeli Ludas község 2018. március végi közgyűlési anyagából kiderül, hogy a cégben több önkormányzat is részesedést vásárolt, aminek lehetőségét Szabó Zsolt országgyűlési képviselő ajánlotta fel – ezt jegyzőkönyv rögzíti. Vargáné Csengeri Mónika ludasi polgármester pedig ugyanitt azt mondta: „Ezt a céget célirányosan azért hozta létre az államtitkár és a mérnökök, hogy a 36 település, amely a 3-as számú választókerülethez tartozik, hogy ezen települések egy kézben legyenek...”

A ludasi óvoda korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás során – s ez is a jegyzőkönyvekben olvasható – több helyi képviselő kifogásolta, miért budapesti kivitelezők közül kell választaniuk, miért nem helybéli vagy megyei vállalkozások végzik a munkát, ráadásul többen hiányolták a meghívott cégek építőipari jártasságát is. Végül az óvodaberuházást 28 millió forintért mégiscsak a budapesti MOVIÁD Kft. vitte el, a projektcég által meghívott „versenytársak” ugyanis – amelyek neve később is felbukkan a térségben más településeknél ajánlattevőként – papíron 1-2 millióval magasabb áron vállalták volna a munkát. Érdekesség, hogy az egyik vesztes cégnek 2017-ig a főtevékenysége „testedzési szolgáltatás” volt, ezt váltotta át egyéb épületgépészeti szerelésre, de értékelhető építési referenciákkal ők sem rendelkeztek. A ludasi iskolafelújítást is a MOVIÁD nyerte el, 32 millióért, a másik négy ajánlattevő közül három szintén budapesti volt, a negyedik pedig tápiósági. Vagyis, ellentétben a Becsó testvérek körzetében tapasztalt tendenciával, ahol legalább helyi vagy Nógrád megyei cégeket hoztak előnybe, a hatvani körzetben a polgármesterek egy részének nem jutott eszébe térségbeli építőipari cégeket invitálni a meghívásos közbeszerzésekre. Megkérdeztük Szabó Zsolt fideszes képviselőt, szerinte irányított módon zajlottak-e az uniós pályázatok közbeszerzési eljárásai a körzetében, s emiatt sérültek-e a versenyjogok. Válasza szerint a magyar jogrendben nem létezik olyan fogalom, hogy irányított közbeszerzés, a térség települései a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok szerint jártak el. Érdekes módon szinte szóról-szóra ugyanezt írta erre vonatkozó kérdésünkre Vargáné Csengeri Mónika ludasi polgármester is, hozzátéve még, hogy minden alkalommal a legmagasabb pontszámot elért céget választotta a testület, s az elvégzett munka minősége megfelelő volt. Hozzátette: a térség önkormányzatai a hatályos jogszabályoknak megfelelően, maguk bonyolították a projektekkel kapcsolatos feladataikat. Megkérdeztük a MOVIÁD Kft-t is, szerintük nyílt és tisztességes versenyben nyertek-e el egymilliárdos összértékű munkát Szabó Zsolt körzetében. Mór Viktor ügyvezető igennel felelt, arra pedig, hogy energetikai cégként miért pályáztak építőipari beruházásokra, azt válaszolta: a szabad vállalkozáshoz való jogot az alaptörvény biztosítja.