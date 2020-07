Részletes jelentés készült a Hableány-katasztrófáról

A Viking Sygn több mint 12 kilométer/órás sebességgel haladt, másodpercek alatt összepréselte és elsüllyesztette az útjába kerülő kis sétahajót.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet oldalán elérhető egy olyan időközi jelentés, amelyben elég részletesen rekonstruálják a Hableány sétahajó és a Viking Sigyn 2019. május 29-ei balesetét – írja az Index, szemlézve az elemzés megállapításait. Mint arról a Népszava is számos cikkben beszámolt , a Margit hídnál bekövetkezett katasztrófában a Hableányt hátulról utolérte a Viking Sigyn, majd összeütköztek. A Hableány a víz alá került, 25 utasa és kétfős személyzete halt meg a balesetben, egy fő eltűnt, heten élték túl az ütközést.

A Hableány 20 óra 20 perckor indult egyórás városnéző körútra 33 koreai személlyel a fedélzetén. A hajó a Lánchíd alatti szakaszon fordult meg 20:47-kor, ekkor kezdett el felfelé, szakszóval hegymenetben menni a Margit híd felé, hogy kikössön a Jászai Mari téren. Ezzel egy időben indult el a Viking Sigyn is, az Akadémia kikötőpontról. A Duna bal partján haladt, nagyon lassan. A Hableány 7,0 km/h-val haladt, a míg a Viking 2,2 km/h-val. Gyorsan távolodtak egymástól. A Parlamentet elhagyva kezdett gyorsítani a Viking Sigyn, és elkezdte felvenni a Margit híd meghajózásához szükséges irányt. Eközben a Hableány keresztezte a másik hajó útját, átkerült annak jobb oldalára. A keresztezéskor, 21:00-kor, 190 méterre voltak egymástól.

A Viking Sigyn egyre gyorsított, elérte a 12,4 km/h-t, jóval gyorsabb volt már, mint a Hableány. Rohamosan csökkent közöttük a távolság, így a Margit híd hídnyílásába egyszerre mentek be. 21 óra 05 perckor a két hajó a híd alatt összeütközött. A Viking Sigyn maga előtt tolva keresztbe fordította, majd oldalára döntötte a Hableányt, ami 7 másodperc alatt elsüllyedt, a nyitott utastéren lévők a vízbe estek, de legtöbben a hajó belsejében rekedtek. Az ütközés után a Viking Sigyn kabinos személyhajó STOP manővert hajtott végre. A jelentés azt írja, hogy a Viking Sigynnek kockázatos lett volna a hídpillérek között maradnia, ezért az ütközés után kihajózott a híd alól, majd közvetlenül utána megállt. A személyzet mentőgyűrűket dobott a vízbe, és mentőcsónakkal is megkezdték a mentést. Ebbe a környéken lévő hajók is bekapcsolódtak. A Sigyn vezetője, 21:09-kor jelentette az esetet a NAVINFO rádióállomásnak. A Viking Sigyn 21:38-ig tartotta a helyzetét, majd a NAVINFO-val egyeztetve az első alkalmas helyen kikötött.

A Hableány súlyos szerkezeti és külhéj-sérüléseket szenvedett. Belülről felszakadt a bordázat, a csavartengely ívben meghajolt. A hajó fenekén a külhéjat a Viking Sigyn teljes szélességben benyomta. A fenék bal oldalán több helyen lékek is keletkeztek, megsérült a fedélzeti felépítmény és a kormányállás is. A Viking Sigynen kisebb karcolások keletkeztek. A jelentés kitér arra is, hogy a baleset napján egy frontrendszer miatt tartósan esett az eső, de a baleset helyén és idején 2,5-3,0 kilométer volt a látástávolság.