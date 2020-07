Teherautóval rontott be egy fegyveres a kanadai kormányfő lakhelyére

Az Egyesült Államok szankciós listára tenné a nemzetbiztonsági törvény végrehajtásában közreműködő kínai tisztségviselőket, az erről szóló jogszabály már csütörtökön Donald Trump asztalára került. Ausztrália fontolgatja, hogy menedéket nyújt a városállam üldözött lakóinak, a londoni kormány pedig jelezte, hogy a májusi ígéreteknek megfelelően megkönnyítik a brit tengerentúli útleveleket birtokló hongkongiak letelepedését.

„Szabadítsuk fel Hongkongot, ez korunk forradalma” – ez volt az egyik legfontosabb jelmondata a tavaly óta tartó – eredetileg a kiadatási törvénytervezet ellen kirobbant – demokráciapárti tüntetéseknek. A kedden hatályba lépett nemzetbiztonsági törvény azonban illegálissá tette ezt a szlogent, mivel a helyi kormányzat közleménye szerint a függetlenségre, a Kínától való elszakadásra buzdít, sőt, lehetséges, hogy az államhatalom aláásását is hirdeti. Mindez az eddigi legegyértelműbb jele annak, hogy a pekingi kormány fogadkozásai ellenére a jogszabály mégis a teljes mozgalom elhallgattatására irányul. A várható leszámolásra készülve az egyik prominens ellenzéki párt, a Demosisto kedden feloszlatta magát, egykori elnökük, Nathan Law pedig már külföldre is menekült. Mások nyílt ellenállásra szólítottak fel, ennek jegyében szerdán, a Kínához való visszacsatolás évfordulóján ezrek vonultak utcára még annak ellenére is, hogy nem kaptak engedélyt a tüntetésre. A tömeg jelentős része a többszöri hatósági felszólítás ellenére sem oszlott fel, a rendőrök ezért keményen felléptek: mintegy 370 embert állítottak elő , köztük legalább 10 személyt a nemzetbiztonsági törvényben meghatározott „államellenes” bűncselekményekért, például azért, mert függetlenségpárti zászlókat lengettek , ami már kimeríti az elszakadásra való felbujtás fogalmát. A rendelkezés alapján átmenetileg egy focidrukker is rendőrségi fogságba került, mert az angol focibajnokság győzetését, a Liverpool FC-t éltető jelszavakat skandált a csapat mezében, de őt a helyzet tisztázódása után elengedték. A hongkongi demokráciapárti tüntetők mellett állt ki teljes mellszélességgel három angolszász ország. Az Egyesült Államok arra készül, hogy szankciós listára teszi a nemzetbiztonsági törvény végrehajtásában közreműködő kínai tisztségviselőket, az erről szóló jogszabály már csütörtökön Donald Trump asztalára került. A két nagy párt ezenfelül menekültstátuszt biztosítana a Kína önkénye által fenyegetett hongkongiaknak – erről törvényjavaslatot nyújtották be a szenátusban. Ausztrália is fontolgatja, hogy menedéket nyújt a városállam üldözött lakóinak, a londoni kormány pedig jelezte, hogy a májusi ígéreteknek megfelelően megkönnyítik a brit tengerentúli útleveleket birtokló hongkongiak letelepedését. Jelenleg 350 ezren rendelkeznek ilyen útiokmányokkal, ám további 2,6 millió jogosult azok igénylésére. A gyakorlatban önálló, de Kína által saját tartományának tekintett Tajvan is tárt karokkal várja a hongkongiakat, fogadásukra külön hivatalt is létrehoztak, amelynél már az első napon 180-an érdeklődtek a feltételekről. Peking azonban felháborodását fejezte ki az említett intézkedések miatt, valamint megtorlást ígért. Tajvannak van leginkább oka az aggodalomra, hiszen könnyen lehet, hogy Hongkong után Kína a sziget önállóságát veszi célba.