Kiesett egy kétéves kisfiú a második emeletről Sóskúton

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy budapesti, IX. kerületi gyorsétterem 27 éves szakácsával szemben, aki még 2018. július 16-án este sebesítette meg az egyik reklamáló vevőjét. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint aznap este egy baráti társaság tért be a gyorsétterembe, ahol a társaság egyik tagját a szakács nem szolgálta ki, amit a vevő sérelmezett és a panaszkönyvet kérte, de ezt a szakács megtagadta. Ekkor a szóváltásba bekapcsolódott a baráti társaság másik tagja is – a későbbi sértett –, aki a gyorsétteremből kifelé menet, a pulton talált fóliatekercset a szakács felé dobta. Erre a vádlott a nála lévő 35 centiméter pengehosszúságú, a készülő gyroshús vágására használt késsel közepes erővel a sértett fejére csapott, akinek a bal szemöldökétől a tarkójáig csontig hatoló 13 centiméter hosszú vágott sérülése keletkezett. Mivel a sérülés tényleges gyógytartama 8 napon belüli, de a támadott testtájékra, az elkövetés eszközére és a sújtás erejére figyelemmel a sértettnek közvetett életveszélyes sérülése is keletkezhetett volna, a főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat. A szakács szabadlábon védekezik, a bírósági ülésen történő beismerése és a tárgyalás jogáról lemondása esetére az ügyészség a vádiratban 2 év 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a bíróságnál.