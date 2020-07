Veszélyes Macron számára a kormány lemondása

Távozott az Édouard Philippe miniszterelnök által irányított francia kabinet. Átfogó kormányalakítás várható.

Már a pénteki francia lapokban híre ment annak, hogy kormányátalakításra készül Emmanuel Macron francia elnök, miután pártja, a Lendületben a Köztársaság (LREM) a múlt vasárnapi önkormányzati választás második fordulójában komoly kudarcot könyvelhetett el és nem vált be az a stratégiája, hogy a jobboldali Republikánusokkal szövetkezik, arra azonban aligha számítottak sokan, hogy már pénteken délelőtt a kormány testületileg benyújtja lemondását. Ez elvileg azt is jelentheti, hogy Philippe miniszterelnök marad és csak egyes tárcák élén történik változás, de a jelek szerint ennél átfogóbb kormányátalakítás várható, s amint a Le Monde jelezte, Édouard Philippe szinte biztosan távozik. Ez azért érdekes fejlemény, mert a miniszterelnök a koronavírus-járvány nyomán kialakult válságban a vezetés „pozitív hősévé” vált, népszerűbb lett az elnöknél. Míg Macron válságkezelésével nem voltak elégedettek a franciák, a kormányfőével igen, ami nyilvánvalóan abszurd, hiszen egy csapatról volt szó, Philippe nem tett, nem is tehetett volna lépéseket az elnök beleegyezése nélkül. Ám ez is mutatja, hogy a politikusok megítélése mennyire szubjektív. Philippe távozása hosszabb távon veszélyes lehet a francia elnöknek. A távozó kormányfő ugyanis az egyedüli olyan személyiség, akinek lehetne esélye a 2022-es elnökválasztáson Macronnal szemben. Édouard Philippe-nek így is marad ugyan tisztsége, hiszen a múlt vasárnapi önkormányzati választás második fordulójában újraválasztották az észak-franciaországi Le Havre polgármesterének, de nem valószínű, hogy egy ilyen kaliberű politikai személyiség, aki élvezi a franciák többségnek bizalmát, beérné a városvezetői tisztséggel. Macronnak új impulzusokra van szüksége és ezt egy új csapattal képzelheti el. Ám nehéz lesz megküzdenie a vele szembeni bizalmi válsággal. Elnökségét újabb és újabb krízisek rázták meg, az első ezek közül a sárgamellényesek megmozdulása volt, de akár ezek közé sorolhatjuk a Notre Dame-nál 2019 áprilisában történt tűzesetet is. A székesegyház ugyanis a francia nemzeti szimbólumok közé tartozik. Igaz, elődeinek sem volt könnyebb dolga, hozzájuk képest Macron még jobban állja a sarat. Édouard Philippe egyetlen nappal Emmanuel Macron kinevezése után lett francia miniszterelnök, a két politikus tehát szinte „összenőtt” egymással, bár a járvány nem feltétlenül tett jót kapcsolatuknak, más és más módon képzelték el a válságkezelést, s már áprilisban felmerült Philippe távozásának lehetősége. Macron ötéves megbízatása óta 17 miniszter hagyta el a francia kormányt.