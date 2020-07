Lövöldözés volt egy amerikai bevásárlóközpontban, meghalt egy nyolcéves kisfiú

Legkevesebb négy ember meghalt, 97 pedig megsérült pénteken Törökországban, azután, hogy egyelőre ismeretlen okból robbanássorozat indult be egy tűzijátékgyárban az északnyugati Sakarya tartományban, Hendek város közelében - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján.

Koca a sérülteket illetően egyetlen súlyos esetről számolt be, és azt is elmondta, hogy a 97 emberből 16 már elhagyhatta a kórházat. Közölte: az üzemnek 186 alkalmazottja van, közülük húszan nem mentek munkába pénteken, 15-en pedig a robbanás előtt távoztak a létesítményből. Azon újságírói felvetésre, hogy akkor mintegy 40-45 ember sorsáról még nem tudnak a hatóságok, Koca igennel válaszolt. Az NTV török hírtelevízió korábbi jelentése szerint először három nagyobb detonáció rázta meg a létesítményt, azóta pedig már számtalan kisebb robbanás követte egymást. Az NTV helyszíni tudósítójának tanúsága szerint az épületkomplexum felől továbbra is robbanások hangja hallható. Koca a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az eset következtében szén-dioxid, szén-monoxid és kén-dioxid szabadult a levegőbe, majd arra intette a közelben lakókat, hogy viseljenek maszkot, sőt ha lehetséges, ne mozduljanak ki otthonról, és az ablakokat se nyissák ki.

A mentési munkálatokban a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat, a tűzoltóság és a csendőrség egységei is részt vesznek, köztük egy repülő és több helikopter. A robbanások nyomán felcsapó lángokat a tűzoltók időközben ellenőrzésük alá vonták. Hendek polgármestere, Turgut Babaoglu az NTV-nek előzőleg azt nyilatkozta, hogy a koronavírus-járvány miatt a gyár nem értékesítette a tűzijátékokat, így a raktárak tele voltak. A hírtelevízió úgy értesült, hogy a létesítményben 110 tonna robbanóanyagot tároltak. Az egészségügyi miniszter mellett a helyszínen tartózkodik Süleyman Soylu belügyminiszter és Zehra Zümrüt Selcuk család-, munka- és szociális ügyi miniszter is.