Arany Vonó-díjat kapott Roby Lakatos hegedűművész

A Színház- és Filmművészeti Egyetem színházművészeti intézetének vezetője, Bagossy László állítja: az intézmény modellváltásának időszakában és annak apropóján nem folytatott informális háttérbeszélgetéseket Vidnyánszky Attilával, bár a Nemzeti Színház főigazgatójának nyilatkozatai ezt a látszatot keltik.

Miután pénteken a szakmai tiltakozások ellenére megszavazta az Országgyűlés „A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról” szóló törvényt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) színházművészeti intézetének vezetője, Bagossy László nyílt levélben reagált a Nemzeti Színház főigazgatójának korábbi nyilatkozataira.„Az elmúlt napokban Vidnyánszky Attila többször is véleményt nyilvánított az SZFE rektori pályázataival kapcsolatban, progresszívnek nevezve a dolgozatomat és maradinak Upor Lászlóét. Ennek kapcsán azt is nyilatkozta, hogy »nemrég találkozott velem«, továbbá, hogy ezen a találkozón magam is az SZFE »zártságáról« beszéltem, amivel azt a látszatot keltette, mintha a modellváltás időszakában és annak apropóján folytattam volna vele informális háttérbeszélgetéseket.Az igazság ezzel szemben az, hogy találkozónk másfél évvel ezelőtt történt, és nem a mostani botrány, hanem egy másik, a TAO megszüntetésének botránya volt az ok. Az eszmecsere nem négyszemközt zajlott: jelen volt az SZFE kancellárja és Kéri Kitty, a Kaposvári Egyetem intézetvezetője is. Szerettem volna, ha közös stratégiát képviselünk annak érdekében, hogy egyetemi játszóhelyeink, mint az Ódry Színpad, részesüljenek a kieső TAO-pénzek kompenzálására létrehozott pénzügyi alapból. Tárgyalásunknak nem volt eredménye, az SZFE egyetlen fillér kompenzációt sem kapott, pályázatainkat az EMMI egytől-egyig elutasította.Ami a rektori dolgozatokat illeti: azokat a választás demokratikus processzusának szellemében nyilvánossá tettük, így bárki számára megnyílt a lehetőség, hogy véleményt formáljon róluk, és hogy véleményét összevethesse a mások véleményével. Vidnyánszky Attila megállapításainak igazságát is mérlegre teheti bárki, aki veszi hozzá a fáradságot. A magam részéről ezeket a megállapításokat tendenciózusnak, manipulatívnak és leegyszerűsítőnek találom, azokkal nem értek egyet, a rektorválasztás eredményének megkérdőjelezését visszautasítom” – áll a lapunkhoz is eljuttatott levélben.Vidnyánszky Attilával a Népszava július 2-i számában közöltünk interjút , amelyben elismerte: megszólították, hogy vegyen részt a Színház-és Filmművészeti Egyetem átalakulása után létrejövő alapítványi kuratóriumban. Az SZFE színházművészeti intézetének vezetőjével kapcsolatban úgy nyilatkozott: „Pár hónappal ezelőtt találkoztam a kancellár jelenlétében a másik rektorjelölttel, Bagossy László rendezővel, aki maga is elismerte az intézmény zártságát. Az ő rektori pályázata a változás lehetőségét és szándékát tartalmazta. Ám vele szemben Upor Lászlót támogatta a szenátus, aki a változatlanság híve” – állította a Nemzeti Színház főigazgatója.Bagossy Lászlóval június 20-án jelent meg a Népszavában interjú . „Kis egyetem vagyunk, a kör nem tud nagyon tág lenni. Ahhoz, hogy valaki osztályt vezethessen nálunk, Budapesten kell élnie, mert a feladat nem oldható meg távolról, pedig vidéken is akadnak kiváló szakemberek. Másfelől a jó egyetemek önmagukat is újra termelik azáltal, hogy a kiemelkedő hallgatóikat tanárként próbálják megtartani. A legjobb budapesti színházi műhelyek beágyazottsága az egyetemen törvényszerű és kívánatos, a Katona József Színház dominanciája pedig tagadhatatlan. Én ennek a dominanciának a letörését szívesen támogatnám, de ahhoz hasonlóan magas színvonalú alternatívákat kellene találni” – mondta Bagossy László arra a kérdésünkre, van-e némi igazság abban, hogy az egyetem tanárai, illetve vezetői egy szűkebb körből kerültek ki.