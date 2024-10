Koncert közben vacsora

Több tekintetben is nyitni akarnak a Papp László Budapest Sportarénában. Például azzal, hogy az este fellépő világsztár, mint tegnap Nigel Kennedy hegedűművész, délután is ad koncertet, jelképes összegbe kerülő jegyekért. Ahogy ez a sajtótájékoztatón elhangzott, a vendéglátás terén is reformokat vezetnek be.