Bottas nyerte a Forma-1 idénynyitóját Spielbergben

A Bajnokok Ligája-indulásért harcoló Manchester United látványos gólokkal 5-2-re legyőzte a vendég Bournemouth együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján. A hazaiak első és negyedik gólját a 18 esztendős Mason Greenwood szerezte, aki így már nyolc találatnál jár a mostani bajnoki idényben. Ilyen fiatal játékos a Premier League-ben legutóbb a 2003/04-es szezonban volt hasonlóan eredményes, akkor Wayne Rooney kilencszer volt eredményes. Az MU-ban továbbra is remek formában futballozik a télen igazolt Bruno Fernandes, aki két gólpasszal és egy óriási szabadrúgásgóllal vette ki részét a sikerből. A portugál középpályás kilenc PL-mérkőzésen hat gólnál és öt gólpassznál jár. Az MU, amely 2011 decembere óta először rúgott öt gólt az Old Traffordon bajnokin, minden sorozatot figyelembe véve 16 mérkőzés óta veretlen, hasonlóan jó szériája legutóbb 2016 novembere és 2017 januárja között volt az együttesnek, amely akkor 17 találkozón keresztül nem talált legyőzőre. Az ugyancsak BL-be igyekvő, harmadik helyen álló Leicester City is begyűjtötte a három pontot a Crystal Palace legyőzésével.



Az Arsenal sorozatban a harmadik győzelmét aratta az angol labdarúgó-bajnokságban: a londoni gárda a Wolverhampton Wanderers otthonában diadalmaskodott 2-0-ra. A Wolves ezt megelőzően legutóbb a 24. fordulóban az azóta már bajnok Liverpooltól kapott ki, ezzel az eredménnyel az Arsenal három pontra megközelítette hatodik helyen álló riválisát.