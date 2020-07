Meghalt Ennio Morricone

Van, aki rajong érte, mást hidegen hagy, de nincs, aki ne ismerné a Jóbarátokat. A széria sikerének nyomába eredhetünk Saul Austerlitz könyvével.

Nem kell sokáig járni a hazai üzleteket, amíg az ikonikus Friends felirattal ellátott felsőt találunk, és a televíziócsatornák közt kapcsolgatva is rövid idő alatt bukkanhatunk az 1994-ben útjára indult Jóbarátok epizódjaira. Feltehetően napjainkban sincs fiatal, aki ne hallott volna az amerikai szériáról, még ha annak indulásakor meg sem született. S hogy mi tette példátlanul ismertté a szituációs komédiát, amelyben percenként a sokakat idegesítő nevetést hallani (habár közönség előtt vették fel, és nem konzervnevetést alkalmaztak), és ami hat barát időnként nagyon is átlagos hétköznapjairól szól? Miként lehet, hogy a gyártó Warner Bros. a mai napig évi egymilliárd dollárt, a színészek a becslések szerint tizenkilenc-húszmillió dollárt keresnek a 2004-ben véget ért sorozattal? Hogy kerülhetett a Jóbarátok a Netflix legnézettebb műsorainak sorába 2019-ben is, és miért fizetett az HBO Max négyszázhuszonötmillió dollárt azért, hogy megszerezze az amerikai forgalmazás jogait? (Hazánkban továbbra is elérhető a Netflix kínálatában, a változás az USA-t érinti.) Mi lehet a varázserő, ami nem csak az első sugárzás idején húszas-harmincas éveikben járó fiatalok generációját ültette a képernyők elé, de teszi azt az azóta is?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ Saul Austerlitz A Jóbarátok-generáció című könyvében, amelyben bepillantást is kínál a kulisszák mögé. A magyarul a 21. Század Kiadó gondozásában megjelent kötet történeti kontextusba helyezi a sorozatot, és felfedi az utat, amely a kilencvenes években egy meglehetősen szokatlan – fiatal főszereplőket bemutató – műsor megalkotásához vezetett. Megtudhatjuk, hogyan választották ki a főszereplőket, beleshetünk a gyakran éjszakába nyúlóan dolgozó forgatókönyvírók munkájába, és azt is láthatjuk, milyen csaták zajlottak a háttérben a szereplők fizetésemelése kapcsán. Az első oldalak elriaszthatják az olvasót, ha nem érdeklődik a televízió világa iránt, de megéri tovább olvasni, ugyanis később megértjük, a képernyőn túl zajló történések is alapvető szerepet játszottak a Jóbarátok sikerében. Ráadásul amint megismerkedünk a Marta Kauffman és David Crane vezette munkakörnyezettel, s az írókkal, akik a poénokért és romantikus pillanatokért feleltek, egyből otthonosan érezzük magunkat, mintha mindenkit régről ismernénk itt.

Saul Austerlitz a kezdetektől vezet minket, miközben beszél a díszletek, a jelmezek, vagy a hajviseletek kialakulásáról: Rachel ikonikus frizurája, és Phoebe különleges babaháza sem marad ki a sorból. Igazi csemegét kínál a széria kedvelőinek, felidézi, miért kedveljük a karaktereket, ugyanakkor rámutat a hiányosságokra is. Nem megy el szó nélkül amellett, hogy a sorozat lehetett volna érzékenyebb (ezt már a 90-es években is kritika alá vonták): sztereotipikusan közelít a homoszexualitáshoz, a nemi szerepekhez, és nem szerepeltet színesbőrű szereplőket. Noha, ahogy azt Austerlitz is kiemeli, valami mégis fenntartja az érdeklődést iránta a problémák ellenére: úgy véli, népszerűségéhez az epizódokat körülvevő „buborék” is hozzájárult. A történetvezetés közel sem realista, inkább a gondtalan fiatalságról szőtt fantáziaképekbe fordul, ám amíg ez egy-egy epizód erejéig kiutat kínál számunkra a politikai és társadalmi csatározások mentén zajló mindennapokból, elégedettek vagyunk.

„A Jóbarátok merészen arra épített, hogy a huszonévesekről fog mesélni, és igaza lett. A sorozat, bár vádolhatjuk azzal, hogy sok mindenről nem beszélt, vagy hogy túlzásokba esett, mindenképpen olyan dolgokról szólt, amelyek mérföldkőnek számítanak a fiatal felnőttek életében: az első munkáról, az első kapcsolatról, házasságról, családról. (…) Azt ígérte, hogy bármilyen kihívást gördít is elénk a felnőttség – szerelmi bánatot, magányt, karriergondokat –, azokat a legjobb barátaink társaságában fogjuk átvészelni. Minden változik, de a barátság örök. Ez pedig nagyon is erős ígéret egy olyan korszakban, amelyben egyébként annyi minden bizonytalan.” A szerző szerint a fiatal szereplők a széria töretlen rajongótáborának kulcstényezői is lehetnek, a korabeli nézőknek a Jóbarátok a jövőképet jelenthette, vagy épp jóleső nosztalgiát nyújthatott, míg napjainkra ez egyfajta álomképpé alakult, amelyhez bármikor visszatérhetünk: valódi kapcsolatok, élmények és lehetőségek mozgatják a történetszálakat, nincsenek diákhitelek, okostelefonok, társkereső applikációk.

Nem kétség, ez a recept könnyedén vonzhat további nézőket: a Jóbarátok képes újra és újra megteremteni az ismerősség érzetét, a megkérdőjelezhető helyzeteken és fanyar poénokon túl is szerethető. Hiszen ki ne vágyna időnként olyan barátokra, mint Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler és Joey, akikkel leülhet egy kávéra a Central Perk falai között?

Infó: Saul Austerlitz: A Jóbarátok-generáció. Mi zajlott a színfalak mögött? 21. Század Kiadó, 2020.



Jön a folytatás A sorozat 2004-es befejezés óta mindenki arra kíváncsi, lesz-e vajon folytatása a hat barát történetének. Az elmúlt években gyakran felvetődtek erről álhírek, ám tavaly hivatalosan is bejelentették, egy különleges rész van tervben, amelyet az újonnan indult streaming szolgáltató, az HBO Max sugároz majd. Az előzetes információk szerint, mind a hat főszereplő vállalta az epizódot, így Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross tizenöt évvel később visszatér a képernyőre.