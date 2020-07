A korábbinál jóval kevesebb új fertőzöttet diagnosztizáltak Ukrajnában

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint legalább 15 embert tartóztattak le a járvánnyal kapcsolatos álhírek terjesztése miatt.

Legalább tíz orvost és hat újságírót vettek őrizetbe az egyiptomi hatóságok, mert bírálták Abdel-Fattah asz-Szíszi egyiptomi elnök kormányának koronavírus-járványra adott válaszait – írta az AP amerikai hírügynökség jogvédő csoportokra hivatkozva hétfőn. Egyiptomban megtorlás vár a munkakörülményeikre panaszkodó egészségügyi dolgozókra: egy orvost letartóztattak, miután cikket írt a roskatag egészségügyi rendszerről, egy gyógyszerészt pedig azután fogtak el, hogy egy közösségi oldalon kifogásolta a védőfelszerelések hiányát. Egy állapotos doktornőt azt követően vettek őrizetbe, hogy egyik kollégája – feletteseit megkerülve – az ő telefonjáról jelentett egy koronavírus-gyanús esetet az erre a célra létesített központi vonalon. Más egészségügyi dolgozók arra panaszkodtak, hogy megfenyegették őket: hallgassanak, vagy megjárják. Az egyiptomi orvosok jelezték: alulképzettek, alulfizetettek és nincsenek meg a szükséges erőforrásaik a koronavírusos betegek megmentésére. Az egyiptomi egészségügyi dolgozók szakszervezetének adatai szerint eddig 117 orvos, 39 nővér és 32 gyógyszerész vesztette életét a Covid-19-ben, és ezrek betegedtek meg. Eközben márciusban kiutasították a The Guardian című brit napilap egyik tudósítóját, mert egy olyan jelentést idézett cikkében, amely megkérdőjelezte a hivatalos koronavírus-adatokat. A The Washington Post és a The New York Times című amerikai lapok tudósítóit pedig megrótták bíráló hangvételű beszámolóik miatt. Legalább 15 embert tartóztattak le a járvánnyal kapcsolatos álhírek terjesztése miatt – közölte az ENSZ emberi jogi főbiztossága. Négy egyiptomi újságíró továbbra is börtönben raboskodik a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet szerint. A 100 millió lakosú Egyiptomban egyre terjed a koronavírus, összeomlással fenyegetve a helyi egészségügyet. A kairói egészségügyi minisztérium adatai szerint a járványnak eddig 76 253 fertőzöttje és 3343 halálos áldozata van. Az arab országok közül Egyiptomban a legnagyobb az elhunytak száma.