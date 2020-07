Menesztették a Vidi edzőjét

A pole pozícióból induló finn pilóta rajt-cél győzelmet aratott az Osztrák Nagydíjon. Mögötte végletekig kiélezett csatát vívtak a riválisok.

Az már a pénteki szabadedzéseken körvonalazódott, hogy a Mercedes lesz a hétvége favoritja, ugyanis Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mindenkit jócskán maga mögé utasított. A szombati időmérőn az volt a kérdés, kié lesz a pole pozíció, a finn versenyző 12 ezredmásodperccel utasította maga mögé a hatszoros világbajnokot. A 35 éves brit végül csak az ötödik helyről indult, röviddel a rajt előtt a versenybíróság háromhelyes büntetéssel sújtotta, mert nem lassított a kvalifikáció során sárga zászlós jelzés alatt. Bottas kényelmesen el tudott fordulni vezető helyen az első kanyarban, mögötte Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) küzdött egymással, őket pedig az egymással harcoló Alex Albon (Red Bull) és Hamilton követte. Bottas körről körre stabil előnyt épített ki magának, közben Norris két pozíciót vesztett, Verstappennek pedig műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt. A kerékcserékhez közeledve Kevin Magnussen (Haas) kicsúszása után a mentés idejére a pályára hajtott a biztonsági autó, és ekkor a teljes mezőny letudta az első kerékcseréjét. A safety car a 30. kör végén engedte útjára a mezőnyt, Bottas az élen maradt, mögötte sorrendben Hamilton és Albon száguldott, Sergio Pérez (Racing Point) negyediknek jött fel Norris megelőzésével, Sebastian Vettel (Ferrari) pedig egy elhibázott féktáv és egy megforgás nyomán egészen a 15. helyig esett vissza. Húsz körrel a leintés előtt a műszaki hiba miatt a pálya szélén leálló George Russell (Williams) autójának mentése miatt ismét bejött a biztonsági autó, ezekben a körökben néhányan újfent kereket cseréltek. Az újraindításkor Kimi Räikkönen Alfa Romeójának jobb első kereke leszakadt a célegyenesre fordulva, így azonnal visszajött a mezőny elé a biztonsági autó. A versenyzőket az utolsó 10 körre engedte szabadon ismét a safety car, a sorrend Bottas, Hamilton, Albon volt a dobogós helyeken. A nagyobb tempót biztosító lágy gumikat használó Albon azonnal támadni kezdte a kemény keverékkel versenyző Hamiltont, a kigyorsítás közben a Red Bull jobb hátsó és a Mercedes bal első kereke összeért, Albon megpördült, Hamilton viszont tovább tudott menni. Bottas győzelmét a végén már semmi sem veszélyeztette, Hamilton még a leintés előtt büntetést kapott az Albonnal történt ütközés miatt, így a folyamatosan egyre feljebb kapaszkodó Leclerc, valamint Norris kaparintotta meg a dobogó második és harmadik fokát. „Nagyon nagy nyomás alatt versenyeztem végig, az első biztonsági autós szakasz rendben volt, de az utolsónál már azt mondtam, hogy jajj, ne már! Mindegyik egy esélyt jelentett Lewisnak, hogy megelőzzön engem. Nagyon gyors volt, de sikerült megtartanom a koncentrációmat. Nem is lehetett volna jobban kezdeni a szezont. Nagyon kellett vigyázni az autóra, egy ponton aggódtam is amiatt, hogy rendben lesz-e a végéig. Szerencsére célba értünk és vezetünk a konstruktőrök versenyében” – értékelt Bottas, akinek a vasárnapi volt pályafutása nyolcadik futamgyőzelme, Ausztriában pedig 2017 után másodszor diadalmaskodott. „Egyáltalán nem számítottam erre az eredményre, óriási meglepetés. Mindent tökéletesen csináltunk, nyilván szerencsénk is volt Lewis büntetésével, a kiesők is segítettek. De ez volt a cél, hogy minden lehetőséget kihasználjunk, még úgy is, ha nincs meg a tempó. Végtelenül elégedett vagyok, még nagyon sok munka vár ránk. Ezt a mentalitást meg kell tartanunk, biztos vagyok benne, hogy visszajutunk oda, ahová szeretnénk” – fogalmazott Leclerc, aki mindössze a hetedik helyről indult. „Nem találom a szavakat, a verseny egy-két pontján hibáztam, azt éreztem, hogy ebből már nem lesz semmi. Sainz majdnem megelőzött a verseny végén, de aztán nekem sikerült Pérez elé kerülnöm, és most itt vagyok a dobogón. Úgy nyomtam, ahogy csak tudtam, nagyon kemény utolsó három kör volt, rám fér majd a pihenés” – mondta Norris, akinek ez volt pályafutása első dobogós helyezése. Hamilton az időbüntetésének következtében két tizeddel maradt le a dobogóról, mögötte a sorrend Sainz (McLaren), Pérez, Gasly (Alpha Tauri), Ocon (Renault), Giovinazzi (Alfa Romeo) és Vettel volt. A vb egy hét múlva, szintén a Red Bull Ringen, a Stájer Nagydíjjal folytatódik.