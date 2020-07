Elégedett az ügyészség Kaleta Gábor pedofil-ügyében megítélt felfüggesztett börtönbüntetéssel

A gyermekpornó-képekkel lebukott volt perui nagykövet büntetőpere várhatóan nem folytatódik.

Nem fellebbez a Fővárosi Főügyészség a pedofil képek birtoklása miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt volt perui magyar nagykövet, Kaleta Gábor büntetése ellen – válaszolta a vádhatóság az ATV megkeresésére . A Fővárosi Főügyészség még 2019 novemberében emelt vádat Kaleta Gábor ellen, aki egy nemzetközi gyermekpornográfia-hálózat lefülelésekor került a hatóságok látókörébe. Titokban hozták haza. Peruban nem, de Magyarországon eljárás indult ellene, és le is tartóztatták, nagyköveti rangjától pedig megfosztották. Amint arról a Népszava is beszámolt , július elsején a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) az eljárásban minimálisan szigorított a volt diplomata májusban tárgyalás mellőzésével hozott elsőfokú ítéletén. Akkor egy év – két és fél évre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélték politikust. Az ügyészség súlyosbítást kért, a felfüggesztés időtartamát három évre emelte volna. A BKKB végül ezt elutasította, mindössze a korábbi, 500 ezer forintos pénzbüntetést emelte meg 40 ezer forinttal. Az ítélet kihirdetését követően az ügyészség és a védelem is háromnapos gondolkodási időt kért.