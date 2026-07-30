Így úszhatják meg a fideszesek az elszámoltatást, Simonka György egyik büntetőügye már el is évült

A feljelentést még tavaly tette Hadházy Ákos egy haveri állásszerzés miatt, a rendőrség azonban hiába derítette fel a 13 évvel ezelőtti bűncselekményt, az eljárást a hatályos jogszabályok alapján meg kellett szüntetni.