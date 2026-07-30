A feljelentést még tavaly tette Hadházy Ákos egy haveri állásszerzés miatt, a rendőrség azonban hiába derítette fel a 13 évvel ezelőtti bűncselekményt, az eljárást a hatályos jogszabályok alapján meg kellett szüntetni.
Így tárgyalást tartanak majd az ügyükben, ha az előkészítő üléssorozat véget ért.
Az áldozatok védelme miatt a részleteket nem ismerhejük meg.
A Spanyolország női világbajnoki győzelme után a válogatott egyik játékosát szájon csókoló Luis Rubiales helyzete azután vált tarthatatlanná, hogy az ügyészség szexuális zaklatás és kényszerítés miatt eljárást indított ellene.
A bírósággal, és a mindvégig tagadó milliárdos vállalkozóval ellentétben a vádhatóság bizonyítottnak véli, hogy a férfi százmilliós vesztegetési pénzt kapott.
A magyar miniszterelnököt, valamit az MLSZ-elnökként is tevékenykedő OTP-vezért vendégül látta a futball-világbajnokságot rendező ország miniszterelnöke.
Négy évre eltiltották a közügyektől, és több mint négymillió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.
A csalók Polt Péter legfőbb ügyészre hivatkoztak, 200 millió forintot akartak zsákmányolni a zenésztől.
Visszamenőlegesen kell alkalmazni a bűncselekmények elévülésére vonatkozó alkotmánybírósági döntést, a kedvezőbb jog elve alapján.
A hatóságok már vádat is emeltek ellene, és legalább egy hónapra rács mögé zárnák.
Hadházy Ákos ellenzéki politikus szerint a legalább tízmilliárdos bűnügy ma kezdődött perében „három kishalat” vonnak felelősségre.
A kormánypárt Erdős Norbertet, az agrártárca államtitkárát, volt EP-képviselő indul Békés megye 4. számú választókerületében. Keresi azokat, akik csalódtak.
Közben már 111,7 millióan látták azt a videót, amelyen Putyin állítólagos Fekete-tengeri palotája látható.
Az, aki egy fideszest le tud vadászni, biztosan első lesz az elsők között - véli a kormánypárti képviselő.
A gyermekpornó-képekkel lebukott volt perui nagykövet büntetőpere várhatóan nem folytatódik.
Bár Orbán hét éve nem járt hivatalos, kétoldalú találkozón Zágrábban, szavai semminemű újdonságot nem hoztak az általa az elmúlt évek során hangoztatottakhoz képest.