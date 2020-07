20 ezertől 80 ezer forintig bármi - így büntetik a magyar autósokat

Nem tolerálják a gyorshajtást és az egyéb kihágásokat a nyaralási "célországok", akár egy év múlva is érkezhet a bírság.

200 EUR a piros lámpán való áthaladás „díja”.

Bár Magyarországon nem készítenek hivatalos statisztikát a külföldön megbírságolt magyar autósok számáról, azonban mégis találni forrást, amely képet tud adni a bírságolások mértékéről és gyakoriságáról: a flottakezelő cégek sok ezer cégautó ügyeit intézik, és a lízingelt kocsikkal elkövetett szabálysértésekről a bírságpapírok hozzájuk érkeznek, írja a kreszvaltzozas.hu . A több ezres személyautó flottát menedzselő Business Lease szakembereihez a nyári szezonban naponta érkeznek jelentős összegeket bekérő közlekedési szabálysértést szankcionáló határozatok. A hatóságok által kiszabott bírságok átlagos értéke 32 000 Ft. Mivel az EU-ban nincs egységes szabályozás a büntetésekkel kapcsolatban a tagországok maguk döntenek a bírságok nagyságáról és a büntetési tételekről. Ausztriában a büntetések nem a legmagasabbak az EU átlaghoz viszonyítva, a toleranciaszint viszont igen alacsony. Lakott területen belül és kívül is mindössze +5 km/h-t sebességtöbbletet tolerálnak: ez azt jelenti, hogy városban 53-55 km/h-tól már büntethetnek. A kézből mobiltelefonálás után a büntetésátlag 50 EUR, a szabálytalan előzés miatt 70 EUR, a tilos jelzésen való áthajtás okán szintén 70 EUR a kiszabott átlagbírság. Horvátországban újabb sebességellenőrző eszközöket telepítettek, amelyek a lokációjuktól függően képesek tilosban áthajtást is megörökíteni, illetve követési távolságot ellenőrizni. A rendőrség kiszabhat helyszíni bírságot, de nem kötelező helyszínen fizetni: a helyszíni bírság nyolc napon belül fizetendő. A kézből történő mobiltelefonálásért a büntetés 65 euró, a szabálytalan előzésért 90 euró és a tilos jelzésen való áthajtásért 260 euró bírságot szabnak ki. Az úti tapasztalatok szerint városon belül +10 százalék a toleranciahatár, lakott területen kívül pedig +10 km/h gyorshajtást néznek el. Olaszországnak a tűréshatár eléggé szűk: 100 k/óra sebességig + 5km/óra és 5 százalék e felett, de előfordult már a Business Lease flottában, hogy az egyik céges autó 1 km/óra sebességtúllépés miatt kapott bírságot. A flottakezelő bírságokkal foglalkozó kollégáinak a tapasztalatai szerint leggyakrabban behajtási büntetéseket rónak ki a flotta Olaszországban nyaraló céges autóira. Ennek az az oka, hogy a nagyvárosokban a forgalom elől lezárt területek határvonalait kizárólag olasz nyelvű táblák jelzik és a behajtást semmi sem akadályozza. A helyszíni bírság összege igen magas lehet, be nem fizetése további súlyos következményekkel járhat (vezetői engedély elvétele, gépjármű elkobzása). Tavaly történt, hogy Velencében autózó Business Lease partner 15 km/óra sebesség túllépés miatt 253 EUR értékű csekket kapott.Az olasz büntetéseket gyakran egy év elteltével postázzák.