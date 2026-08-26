A szabálysértést a miniszter elismerte.
A módosítások augusztus 1-jén lépnek hatályba.
Az ittas vezetés is többe kerül, de számos egyéb területen is vastagabban fog majd a ceruza.
Nem tolerálják a gyorshajtást és az egyéb kihágásokat a nyaralási "célországok", akár egy év múlva is érkezhet a bírság.
A főpolgármester pénteken tett meglepőnek ható kijelentései nem alaptalanok. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának jogértelmezése szerint sem lehet kizárólag a térfigyelő kamerák alapján leleplezett közlekedési szabályszegésért büntetni - írja az Index.