Még 12 éves sem volt a kislány, amikor szexuális kapcsolatot létesített vele a 35 éves férfi

Rács mögé kerülhetnek az agresszív, büntetett előéletű támadók.

Hajdú-Bihar megyében a hét végén a készenlétes ügyészek két férfi őrizetét is elrendelték hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt – írta a hivatalos ügyészségi portál . Egyik esetben a megalapozott gyanú szerint még pénteken egy férfi „egyre erőszakosabban viselkedett” a családjával, ezért értesítették a rendőrséget. Addigra azonban elfajultak az események: előbb hátba szúrt egy férfit, majd egy élelmiszerüzlethez ment, amelynek ajtaját ököllel kezdte el ütni. – A helyszínre érkező rendőrök felszólították, hogy cselekményét hagyja abba és fejezze be az agresszív magatartást. A férfi ekkor egy nyolc centiméter pengehosszúságú késsel a rendőrök felé indult, és megölésükkel, kibelezésükkel fenyegette őket, amelyet akkor is folytatott, amikor újabb rendőri egység jelent meg a színen. Végül az erősítéssel érkezett rendőrök segítségével, testi kényszerrel tudták csak megbilincselni és előállítani. Az ügyészség a már többszörösen büntetett, már korábban is rendőrökre támadó, két év felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló 31 éves férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítja. Egy másik büntetett előéletű szabolcsi férfi vasárnap rongálta meg a rendőrségi előállító helységet csaknem százezer forintos kárt okozva, s emellett megöléssel fenyegetett meg több rendőrt és egyikük rokonát arra az esetre, ha nem engedik szabadon. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség elrendelte mindkét elkövető őrizetét, és indítványt tett letartóztatásukra, amelyről a Debreceni Járásbíróság dönt.