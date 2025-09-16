A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert volt a férfi.
Nem az iskolában, hanem interneten ismerkedett meg a diákkal a volt tanár.
A vádlott egy pszichiátriai osztályt vezetett, és egy tehetős apának segítve, egy kiskorúval szemben meg sem történt szexuális zaklatás bebizonyítására próbálta rávenni kollégáját, az édesanya befeketítése érdekében.
Az nem világos, miért csak most.
Több esetben megtépte a gyermek haját, rángatta a ruháját, megütötte, de előfordult, hogy hideg vízben fürdette le a kislányt, mert az nem akart szót fogadni.
A férfi testvére élettársának gyermekét használta ki szexuálisan, amiért akár tíz év börtön is várhat rá.
Szexuális erőszak bűntette, szexuális visszaélés bűntette és pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen az Érdi Járási Ügyészség.
Hasonló súlyú bűncselekményért életfogytiglant is kaphatna, ám tettének elkövetésekor nem volt még 14 éves.
A nő súlyos sérüléseket szenvedett.
A győri tettest egy járókelő hámozta le a gyerekről. Súlyos testi sértés.
A 43 éves férfit egy pásztói áruház parkolójában érték tetten.
Az 56 éves férfi kisebb szóváltás után ütötte meg a labdáját tartó fiút. A bíróság most bűnösnek találta.
Egy, a hvg.hu birtokába jutott feljelentés szerint kiskorúval folytatott intim kapcsolat miatt jelentettek fel egy nagykőrösi fideszes önkormányzati képviselőt, kollégiumi nevelőtanárt. Az ügyben a lap megkereste a rendőrséget.
A Szolnoki Törvényszék jogerősen helybenhagyta a Szolnoki Járásbíróság azon büntetőügyében hozott ítéletét, melyben egy anya ült a vádlottak padján – tudósít a szoljon.hu. A 40 éves asszonyt a bíróság 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek és 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte.
Az azóta lemondott 56 éves KDNP-s körmendi alpolgármester akkor kezdte molesztálni a gyereklányt, amikor a pár faluval messzebb élő diák autóbuszára várt.
Kilépett a KDNP-ből a 16 éves lánnyal viszonyt folytató körmendi politikus. A KDNP szerint a pártnak most már nincs több dolga az üggyel. Azt viszont még mindig nem lehet tudni, felelnie kell-e a politikusnak a kapcsolat miatt- hangzott el az ATV híradójában.
Kiskorú veszélyeztetése és lopás miatt emeltek vádat Nagykanizsán egy nő és annak élettársa ellen, mert lopásra bírták rá az asszony négyéves gyermekét egy strandon - közölte a Zala Megyei Főügyészség.
Bozótvágó-késsel támadt egy feltehetően gyenge idegállapotú fiatalkorú fiú hétfőn egy zsidó fejfedőt, azaz kipát viselő férfira a dél-franciaországi Marseille-ben. Az utcai támadásban a 34 éves férfi könnyebben megsérült, az antiszemita tettét egyértelműen vállaló támadót előállították - közölte a rendőrség.
Terrorizmus vádjával két és fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélték egy 17 éves osztrák fiút Ausztriában szerdán. A kiskorút abban találták bűnösnek, hogy Szíriában az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezethez csatlakozva terrorista akciók előkészítésében vett részt és terrorista cselekmények elkövetésére buzdított. Korábban ugyanis a Youtube videómegosztó csatornán egy IÁ-t népszerűsítő felvételt tett közzé. A videón a hitetlenek "lemészárlására" buzdított. Az nem nyert bizonyítást, hogy a fiú terrorista célokra is kapott volna fegyveres kiképzést.
Először tartóztatott le egy 14 év alatti gyanúsítottat az ügyészség Somogy megyében. A gyanú szerint a 13 éves fiú egy társával kirabolt egy ugyancsak kiskorú fiút, akitől 3500 forintot vettek el a kaposvári színházparkban - közölte Somogy Megyei Főügyészség.