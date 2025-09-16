Körmendi botrány - Kilépett a KDNP-ből a kiskorúval viszonyt folytató politikus

Kilépett a KDNP-ből a 16 éves lánnyal viszonyt folytató körmendi politikus. A KDNP szerint a pártnak most már nincs több dolga az üggyel. Azt viszont még mindig nem lehet tudni, felelnie kell-e a politikusnak a kapcsolat miatt- hangzott el az ATV híradójában.