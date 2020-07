Felgyújtotta a házát, benne mozgásképtelen élettársával (fotók)

Egy szemtanú szerint a honvédségi mentőhelikopter okozott életveszélyes sérüléseket a sportoló férfinak.

– Mivel a baleset körülményeit a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja, így az eset további körülményeiről nem áll módunkban tájékoztatást adni – tette hozzá a HM.

Ezt megelőzően ugyancsak a 444.hu-nek számolt be egy szemtanú szinte percről arról, hogy a 20 méteres fán akadt siklóernyős mentésére érkező honvédségi helikopter okozta a tragikus balesetet. – Illés Viktor vasárnap együtt indult siklóernyőzni a balesetet szenvedő Oroszi Zsolttal. Oroszinak 200 méteres magasságban gondjai akadtak („a gerinc fölött kapott egy csukást, ami az elmondása szerint befűződött”), nem tudta folytatni az útját, mentőernyőt dobott, majd sikeresen, sértetlenül beereszkedett az erdőbe. A két ernyő fennakadt a 20-25 méter magas fákon, Oroszi behúzta magát az egyik fához – ismertette a férfi az általa tapasztaltakat.

A lapnak nyilatkozó férfi szerint a fához végül rendőrök érkeztek elsőként, később megérkeztek a tűzoltók és a rendőri helyszínelők, majd befutott a mentősök helikoptere, és legvégül a Pápáról is riasztott MI-8as honvédségi helikopter is megérkezett. A szemtanú szerint utóbbi gépnek a 100 kilométer/órás szele törte ketté a fát, amin a társa ült, s így zuhanhatott legalább 15 métert. A férfi életéért másfél-két órán keresztül küzdöttek a mentők, mire olyan állapotba hozták, hogy kórházba szállítható legyen. A Népszava az MTI vasárnapi híre alapján számolt be a történtekről, de a távirati iroda akkor csak annyit közölt, hogy a katasztrófavédelem munkatársai a Magyar Honvédség kutató-mentő szolgálata helikopterének személyzetével közösen segítettek a bajba jutott siklóernyősön.