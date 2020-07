Ismét vesztegzár alá került Melbourne

Az Ausztráliában regisztrált 199 új fertőzéses eset közül 191 Victoria államban történt - jelentették be kedden a hatóságok.

A koronavírus terjedése miatt ismét vesztegzár alá került kedden Ausztrália második legnagyobb városa, Melbourne. A döntést, amelynek hatálya a város 4,9 millió lakosára terjed ki, órákkal azelőtt jelentették be, hogy - száz év óta először - lezárták a határt Új-Dél-Wales és Victoria állam között. Ez utóbbi fővárosa Melbourne. A városban éjféltől mindenkinek otthon kell maradnia, leszámítva, ha munkába, iskolába, bevásárolni vagy orvosi vizsgálatra megy. Az éttermekből, kávézókból és bárokból csak elvitelre lehet ételt rendelni, a sporttermek és fodrászatok bezárnak. A családi rendezvényen részt vevők számát korlátozták, egyben meghosszabbították a jelenlegi iskolai szünetet. Daniel Andrews, Victoria állam kormányfője a tévében is közvetített keddi sajtóértekezletén a korlátozást megterhelőnek, de szükségszerűnek nevezte. Andrews már a hét végén, a kór ismételt megjelenése miatt elrendelte Melbourne 30 külterületén a távolságtartás ismételt bevezetését, valamint kilenc toronyházban a teljes vesztegzárat. Az Új-Dél-Wales és Victoria állam közötti határ lezárásról hétfőn döntöttek, válaszul a koronavírusos megbetegedések gyors emelkedésére Melbourne-ben. A lezárt határt katonák és rendőrök ellenőrzik. A forgalmas határszakaszt, amely több ezer kilométer hosszú és könnyen átjárható, legutóbb 1919-ben, a spanyolnátha-járvány idején zárták le. A határsértőkre nemcsak szigorú pénzbüntetés, hanem börtön is vár. Ha valaki engedély nélkül lép át a határt átszelő 55 forgalmas úton, amelyet ingázók, iskolába járók, kereskedelmi szállítók használnak naponta, akár 7700 amerikai dollár (2,3 millió forintnyi) összegű pénzbírságot és félévi börtönt kockáztat. A határvárosokban élők napi engedélyeket kapnak majd, bár az engedélyeztető rendszer még nem áll készen. Kevin Mack, Albury határváros polgármestere azt mondta, hogy mintegy 50 ezer jármű forgalmára lehet számítani naponta Új-Dél-Wales oldalán, rémálom lesz mindenki számára ekkora tömeget ellenőrizni. A határlezárás komoly csapás mér azokra az ausztrál reményekre, hogy sikerül lassítani a gazdasági válság súlyosbodását az országban, ahol jórészt már feloldották a márciusban elrendelt távolságtartási szabályokat. A kereskedelemben, a belföldi turizmusban, a sportokban is komoly fejtörést okoz majd a két keleti parti állam közötti határzár. Az Ausztráliában regisztrált 199 új fertőzéses eset közül 191 Victoria államban történt - jelentették be kedden a hatóságok. Ausztráliában eddig 8800 fertőzöttet regisztráltak, 106-an meghaltak a kórban. Bár ez a szám jóval kevesebb más államokéhoz képest, a Melbourne-ben kialakult járványkitörés nagyon aggasztja a hatóságokat.