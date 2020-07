Örökké milliárdos maradna, de sokba kerülhet neki, hogy Putyin is megorrolt rá

Az utóbbi évtizedek legnagyobb olajkatasztrófáját okozó orosz vállalat milliárdos tulajdonosának anyagi helyzetét a koronavírus járvány nem ingatta meg.

Míg Vlagyimir Putyin elnök 83 éves koráig, pontosabban 2036-ig Oroszország élén akar maradni, Vlagyimir Potanyin, az ország leggazdagabb embere még tovább élvezné a hatalmat az orosz üzleti életben. 85 éves koráig 2046-ig egészen biztosan. A Forbes Magazinnak adott interjúban meg is magyarázta, miért szeretne a Forbes leggazdagabb embereinek a listáján maradni ilyen sokáig, annak ellenére, hogy addigra a leggazdagabb oroszok listája becslések szerint 90 százalékban meg fog változni. Potanyin a szovjet és az amerikai hokiválogatott centenáriumi ünnepségeit akarja majd megünnepelni. Számára nyilvánvaló, hogy még akkor is ott lesz a Forbes leggazdagabbjainak a listáján, amit szerinte nem lesz nehéz elérnie. Az más lapra tartozik, hogy gyerekeinek sikerül-e megelőzniük őt az üzleti világban. Egyelőre még azt sem mondták meg nekik, hogy apjuk üzletember, mert ez nem hangzik túl jól Oroszországban, gyárigazgatónak hiszik. Potanyin sikeresen átvészelte a járvány legnehezebb napjait, pedig ez nem minden újgazdagnak sikerült. A Bloomberg hírügynökség felmérése szerint januártól májusig a leggazdagabb oroszok vagyona 31,48 milliárd dollárral csökkent, míg Potanyiné nőtt. A Forbes magazin legfrissebb felmérése 26,3 milliárdra becsüli a vagyonát és ezzel a világ 38. leggazdagabb embere. Potanyin már a szovjet érában is több fontos külkereskedelmi pozíciót töltött be, a rendszerváltozás után pedig bankokban, olajtársaságokban, hajózási cégeknél, fémipari kombinátban, médiaholdingban szerzett nagy befolyást. A világ legnagyobb palládium termelője, a Nornickel bányavállalat elnökeként szoros szálak kötik a Kremlhez, és személyesen Vlagyimir Putyinhoz. Ezekben a nehéz időkben Potanyinnak nem a Covid-19 vírus volt a legnagyobb ellenfele, hanem egy olyan ökológiai katasztrófa, amelynek következményeit felmérni is lehetetlen. Szakértők szerint évtizedekre lesz szükség, mire helyreáll az ökológiai egyensúly a térségben, Norilszk szibériai város körzetében. Május 29-én a Nornickel hőerőművének megsérült olajtárolójából 20 ezer tonna fűtőolaj zúdult a környező talajra és a folyókba, vörösre festve azokat. A fellobbanó tüzet sikerült gyorsan eloltani, a nagyobb gond az olaj terjedésének megfékezése volt. Leginkább attól tartottak, hogy a szennyeződés eléri az Északi-sarkot. Ezt igyekeztek megakadályozni. Putyin rendkívüli állapotot rendelt el a térségben, az Egyesült Államok is felajánlotta segítségét a károk elhárításában. Potanyin az éghajlatváltozás következtében korábban mindig fagyott talaj felengedésével magyarázta a katasztrófát, ez a magyarázat azonban Putyint nem hatotta meg. A milliárdos üzletember gyorsan megértette, hogy az elnökhöz fűződő szoros kapcsolatai sem elegendőek ahhoz, hogy az államra hárítsa át a helyreállítás költségeit. A Putyinnal folytatott video-beszélgetésben biztosította őt arról, hogy az állam egyetlen rubeljét sem fogja igénybe venni, vállalata a mintegy 10 milliárd rubeles helyreállítási költséget maga állja. Ezt Putyin természetesnek mondta, és nem minden neheztelés nélkül szóvá tette, mindez nem következik be, ha idejében lecserélik a régi berendezést. Potanyint és birodalmát még ez a váratlan hatalmas költség sem rendíti meg. Mint ahogy a járvány nem rendítette meg a többi orosz milliárdost sem, bár közülük egyesek kétségtelenül elszenvedtek veszteségeket. Potanyin után a második leggazdagabb orosz Leonyid Michelson, a Novatek gázipari óriás és a Szibur petrolkémiai holding vezére, akinek a vagyona 18,9 milliárd dollár. A harmadik pedig Vlagyimir Liszin acélmágnás, a Novolipecki Fémipari Kombinát tulajdonosa 18,5 milliárddal. Oroszország 114 dúsgazdaggal a milliárdosok számát tekintve a negyedik helyet foglalja el a világon az Egyesült Államok, Kína és Németország után.