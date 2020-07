Megölte gazdáját egy megvadult bika Tordaszentlászlón

A Facebook, a Whatsapp és a Twitter is nemet mondott a kínai kormánynak, a TikTok kivonul Hongkongból az új nemzetbiztonsági törvény miatt.

Sorra jelentik be változtatásaikat, többnyire az adatszolgáltatás felfüggesztését a hongkongi nemzetbiztonsági törvény miatt a közösségi médiaszolgáltatók. A kínai kötődésű, rövid videók megosztására épülő TikTok pedig azt közölte kedden, hogy minden tevékenységét leállítja Hongkongban - írja az MTI, a Reuters értesülését idézve. A TikTok "a közelmúlt eseményeivel" magyarázta a lépést. Bár az oldal a kínai Bytedance tulajdona, igyekszik kommunikációjában nem hangsúlyozni kínai kötődését, miután jelenleg az egyik legnépszerűbb globális szolgáltatás. A TikTok hangsúlyozta, hogy a felhasználók minden adatát az Egyesült Államokban levő szervereken tárolják, és akkor sem fognak semmit törölni, ha a kínai kormány ezt kéri.

Nem árulkodik a Facebook és a Zoom sem

Hétfőn a Facebook és a hozzá tartozó Whatsapp jelentette be, hogy leállítják a kínai kormányzat adatigényléseinek teljesítését. A Telegram titkosított üzenetküldő tudatta, hogy eddig sem osztott meg adatokat a hongkongi hatóságokkal, és ez után sem fog, mindaddig, amíg nem alakul ki "nemzetközi konszenzus" a városban zajló változásokról. A Twitter is bejelentette, hogy az új nemzetbiztonsági törvényt követően leállította a hongkongi adatigénylések értékelését és teljesítését. Nem tesz eleget ezeknek a Google sem. Kedden az internetes konferenciahívások miatt a világjárvánnyal ismertté vált Zoom is bejelentette, hogy nem teljesíti a Hongkonggal kapcsolatos kormányzati adatigényléseket. A főleg szakmai kapcsolatépítésre szolgáló LinkedIn pedig a hongkongi rendfenntartó szervek kéréseinek teljesítését állította le. Ezek a szolgáltatások egyébként Hongkongon kívül Kína többi részén nagy részt nem is elérhetőek az internet központi ellenőrzése és korlátozása, az úgynevezett kínai nagy tűzfal miatt.



A hongkongiak már magukat cenzúrázzák

A törvény hatásai már abban a formában is érezhetők, hogy bár a közösségi médiaplatformokat a városban még nem korlátozzák, rengeteg felhasználó már elkezdte törölni azokat a korábbi posztjait, amelyek miatt összeütközésbe kerülhetnek a törvénnyel. Sok üzlet is eltávolította kirakatából az olyan üzeneteket, amelyek a demokráciapárti tiltakozásokat támogatták. A törvény értelmében a hongkongi hatóságok töröltethetnek minden olyan bejegyzést, amely szerintük sérti a törvény előírásait, és ezt tetemes bírságokkal is szankcionálhatják. Az új, Hongkongra szabottan kidolgozott jogszabály a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldiekkel való összejátszást sorolja fel a jogsértések négy kategóriájaként - és felforgatásnak tekinti a Hongkong függetlenségét szorgalmazó véleménynyilvánítást is. A törvény ellen számos külföldi kormányzat és nemzetközi szervezet emelt szót, attól tartva, hogy a jogszabály tovább gyengíti a hongkongi autonómiát.