Napsütéses időt hoz a szerda, de néhol megélénkülhet a szél

Huszonegy ember fertőződött meg koronavírussal Mezőkövesden – értesült a Ripost , amit a lapnak Müller Cecília megerősített. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy egy oktatási intézményben történt az eset, és az egészségügyi hatóság tulajdonképpen a „második” beteggel találkozott először. – Nála igazolódott, hogy megfertőződött a koronavírussal, és a kontaktkutatások során kiderült, hogy előzőleg részt vett ebben az oktatási intézményben egy zárt értekezleten, ahol már volt valaki, aki tüneteket mutatott: sokszor köhögött. Ezután a kollégáink mindenkit teszteltek, és kiderült: 21 ember fertőződött meg az értekezlet után. A kontaktkutatások továbbra is zajlanak, így akár újabb esetekre is fény derülhet – húzta alá Müller Cecília. Hozzátette: a vírus csak 48 óra múlva mutat tüneteket, így egy tünetmentes ember gyanútlanul megfertőzhet másokat is. Szerinte ez az eset is mutatja, hogy nagyon fontosak a megelőző intézkedések, hiszen továbbra is járványügyi készültség van Magyarországon.