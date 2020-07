Autóra váltott Budapest, a levegő még nem rosszabb

A nagyobb boltokban szinte mindenki viseli a járvány elleni védőfelszerelést, a fővárosi tömegközlekedési eszközökön már nem, a piacon, kocsmákban, vonatokon pedig még rosszabb az arány.

Először Budapesten – Karácsony Gergely főpolgármester utasítására április végén – tették kötelezővé a maszk viselését a közösségi járműveken és a boltokban, de később egy kormányrendelettel kiterjesztették ezt a szabályt az egész országra. A veszélyhelyzet június 16-i feloldása után járványügyi készültség lépett életbe. A maszkviselésre vonatkozó előírás ma is hatályban van, csakhogy nincs senki, aki ellenőrizze. A bevásárlás során a fővárosban a tömeg méretével arányosan hajlandók maszkot viselni az emberek – ezt tapasztaltuk több kereskedelmi egységben. Egy nagyobb szupermarketben mindenki felveszi a maszkot, míg például a nem zárt terű Fény utcai piac a rendezett káosz helye. Bár biztonsági őrök figyelmeztetnek mindenkit a maszkviselésre, az árusokkal már a vásárlók fele nem maszkban beszélget. „Teljes röhej, mert a piaci kocsmában nem kötelező a maszkviselés. Ezt látva kinek van kedve maszkban lenni?” – kérdezett vissza egy vásárló, amikor arról érdeklődtünk, hogy tapasztalata szerint mennyien viselik a védőeszközt. A legtöbb megkérdezett szerint „fel lett fújva” a vírushelyzet, valamint az emberek megunták a maszkokat. A leglazábban a kis élelmiszerboltokban törődnek az arc eltakarásával. Egy üzletben – ottjártunkkor – nagyjából 20 vásárló váltotta egymást, életkortól függetlenül maszk nélkül, mire egy fiatalember a szabályok szerint lépett be. A fiatal eladón sincs maszk. „Unom a rendőrt játszani, hogy mindenkire rászóljak. Ez olyan házmestertempó” – válaszolta kérdésünkre. – Egyre kisebb lelkesedéssel viselnek maszkot az utasok a fővárosi közösségi közlekedés járművein – válaszolta a Népszava kérdésére Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke. Az érdekképviselet lapunknak elmondta, tapasztalataik szerint az utasok 60-90 százaléka takarja el az arcát a megállókban várakozva, illetve a buszokon, villamosokon, metrókon utazva. Könnyen megfigyelhetően ott nagyobb a hajlandóság a szabálykövetésre, ahol már az utazás megkezdése előtt ellenőrökkel találkoznak, mint például a metrón, vagy az első ajtós felszállás esetén. Hasonló a helyzet az agglomerációs Volánbuszokon, ahol az első ajtós felszállás miatt gyakorlatilag mindenki hordja a maszkot. A budapesti villamosokon viszont ez szinte ellenőrizhetetlen. Az előírás betartása teljesen az utasokra van bízva. A járművezetőknek és a jegyellenőröknek ehhez nincs hatósági jogosultságuk. Ha az utas a felszólítás ellenére se veszi fel a maszkot, akkor senki nem szállítja le a buszról vagy a villamosról. Már csak azért is nehéz a számonkérés, mivel a járművezetőknek legfeljebb 20 százaléka visel maszkot, holott a rendelet rájuk is vonatkozik. Legtöbben arra hivatkoznak, hogy 8-10 órát képtelenek abban dolgozni. Így viszont nehéz rászólni az utasra a maszk hiánya miatt. Talán ennek a közmegegyezéses félrenézésnek köszönhető, hogy eddig nem kerekedett ebből fizikai attrocitás, bár néhány parázs szóváltásról azért beszámoltak a buszsofőrök. Jóval gyakoribb, hogy a maszkos utasok szólnak rá azokra, akik nem viselik a védőeszközt. Naszályi Gábor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a maszkok többségét úgy hordják, hogy valójában semmit se ér. Kilóg alóla az orruk, vagy akár teljesen az áll alá tolva viselik. A Balatonnál is az üzletekben, illetve a dohányboltokban kötelező a maszkviselés, utóbbiakban a vásárlói létszámot is egy-két főben korlátozzák. A fizető strandokon limitálják a beengedhető vendégek számát, így ezeken a helyeken az önkormányzatok be tudják tartatni a kötelező távolságra vonatkozó előírásokat. A szabadstrandokon viszont sok helyen alakult ki tumultus, ugyanis a vendégek láthatóan maguktól nem foglalkoznak az előírásokkal. Jellemzően a vízhez legközelebb eső partszakaszokat keresi mindenki, így akadt olyan szabadstrand, ahol a lejáró körüli húsz méteres sugarú félkörben közel százan zsúfolódtak össze az árnyékban, míg a bejárótól negyven-ötven méterre álló fák alatt senki sem terítette le a törülközőjét. A hétvégi jó idő a balatoni vasúton is komoly forgalmat hozott, s noha a pályaudvarokon és állomásokon a hangosbeszélők folyamatosan figyelmeztetnek a kötelező maszkviselésre, az utasok cirka tizede nem foglalkozott az előírással – ami meglepőbb, hogy a jegykezelők sem figyelmeztették őket a szabályok betartására.

Aggasztó a helyzet a környező országokban Bár valamelyest csökkent a koronavírusos megbetegedések száma az elmúlt napokban a környező országokban, megnyugtatónak semmiképpen sem nevezhető a helyzet. Szerbiában sosem haltak meg annyian a Covid-19 következtében, mint tegnap: 13 személy vesztette életét, 299 fertőzöttet regisztráltak, s 110-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban sokan az egészségügyi rendszer összeomlásától tartanak és felmerült az egész országra kiterjedő vesztegzár bevezetése is. Az újvidéki városi kórházban már 159 koronavírus-fertőzöttet kezelnek, ami hattal több a hétfői adatnál. Kilenc személy van lélegeztetőgépen. Ausztriában 56 újabb fertőzést regisztráltak, az előző napokban ugyanakkor a megbetegedések száma száz körüli volt. Horvátországban kedden 52 új megbetegedésről számoltak be, így a fertőzöttek száma 930-ra emelkedett. Ez javuló tendenciát mutat, mivel az előző napokban száz körüli volt az új megbetegedések száma. Ukrajnában is valamelyest javul a járványhelyzet, de tegnap így is újabb 564 fertőzésről tett említést a helyi Közegészségügyi Központ. Az országban összesen mintegy 50 ezer koronavírus-fertőzött van, Kárpátalján 3458 esetről tudnak a hatóságok. (R. T.)