Pillangó utcai metróbaleset: nem vallották bűnösnek magukat a dolgozók, börtönt kaphatnak érte

A szisztémáról, aminek kidolgozásában egy MSZP-s politikus is részt vett, pénteken dönt az Európai Parlament.

Várhatóan nagy többséggel fogadja el az Európai Parlament plenáris ülése az „Európai Egészségügyi Unió” koncepcióját, amelyik a magyar emberek minőségi ellátását is biztosító uniós közegészségügyi stratégiát - jelentette be Ujhelyi István. Az MSZP-s EP-képviselő, a koncepció egyik kidolgozója, rámutatott, hogy a kapcsolódó dokumentumot a szociáldemokrata frakcióval közösen jegyzi az Európai Néppárt, a liberális ReNew frakciója, de a Zöldek és a szélsőbaloldali GUE képviselőcsoport is csatlakozott az állásfoglaláshoz. A dokumentum vitáját szerdán tartják a brüsszeli intézményben, a végszavazásra pénteken kerül sor. „Az volt az egyik legfontosabb vállalásom újraválasztott EP-képviselőként erre a parlamenti ciklusra, hogy az európai döntéshozók asztalára teszem az egészségügyi minőségjavítás kritériumrendszeréről szóló javaslatot, ezzel támogatva a magyar emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését és a magyar egészségügy minőségének javítását. A koronavírus miatti járvány felgyorsította az eseményeket és az S&D frakció támogatásával már most meg tudjuk teremteni ennek a programnak az alapjait” - fogalmazott Ujhelyi. Aki szerint elfogadhatatlan, hogy jelentős minőségbeli különbségek vannak az európai tagállamok egészségügyi ellátó rendszereiben. Ráadásul nemcsak az állami rendszerek között nagy az eltérés, de Magyarországon belül is más szintű szolgáltatást kapnak a betegek, függően attól, hogy hol jelentkeznek ellátásra. A cél, hogy létrehozzák "az Európai Egészségügyi Uniót” - aminek egyik alapismérve, hogy ki kell alakítani egy olyan minőségi minimum-követelményekkel kapcsolatos keretrendszert, amely - megőrizve a tagállami hatásköröket - garantálja a minőségi ellátást, a betegbiztonságot és az egészségügyi dolgozók méltó munkakörülményeit. Ujhelyi az állásfoglalással kapcsolatban kiemelte azt is, hogy a dokumentum történelmi áttörésként rögzíti a tagállami ellátórendszerek közötti súlyos egyensúlytalanságok tényét és az egészségügyi szakdolgozók elvándorlása miatt kialakult tagállami egyenlőtlenségek veszélyét is. Az MSZP európai politikusa hozzátette: fontos eredmény, hogy az európai újjáépítési csomagban 9,4 milliárd eurót rendeltek az egészségügyi programok finanszírozására, amely sokszorosa a korábbi költségvetésekben erre a területre költött összegnek. „Az állásfoglalásban azt is rögzítjük, hogy a következő hétéves uniós költségvetésben az egészségügyre szánt források mértéke nem korlátozható, ugyanis hosszútávú beruházásokra és kötelezettségvállalásokra van szükség.