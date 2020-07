Elfogták a szökött rabot

Közel ötven rendőr, több tucat autóval vett részt a külföldről irányított szervezet lekapcsolásában.

Miközben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság újraindította az unokázós csalás elleni „Bontsa a vonalat” kampányát , már javában zajlottak egy közel félszáz rendőrt megmozgató rajtaütés taktikai előkészületei. Az akció kedden kora reggel történt: több tucat szolgálati autó civil- és egyenruhás rendőrökkel, technikai eszközökkel telezsuppolva indult el egyszerre hét, fővárosi és Pest megyei címre, hogy begyűjtsék egy professzionális unokázós banda tagjait – írja a police.hu . Reggel 8 órára alig maradt üres kihallgató helyiség a Róna utcai rendőrségi objektumban. A helyszínekről kilenc embert - öt nőt és négy férfit - állítottak elő, hármat tanúként, hatot gyanúsítottként hallgattak ki. A lakásokon megtartott kutatások alkalmával közel 7,2 millió forintot, valamint több, a bűncselekmények elkövetésével összefüggésbe hozható tárgyat foglaltak le.

A gyanú szerint a most felszámolt banda tagjai külföldön bujkáló „főnökeik” utasításait követték. A 38 éves, gödöllői B. Andrásra, a 39 éves, péceli B. Ottóra, valamint a 38 éves, péceli G. Istvánra a futár szerepe hárult. Ők voltak, akik az előzőleg külföldről kezdeményezett, közlekedési balesetre hivatkozó és pénzt vagy értékeket kicsaló telefonhívások után felkeresték az átvert időseket - begyűjtötték tőlük több millió forintos megtakarításaikat, alkalmanként ékszereiket is. A pénz nagy része a bandavezéreket illette, ám a küldöncök is megkapták belőle jussukat. A nők - a 49 éves, budapesti illetőségű G. Erika, az 51 éves, szintén fővárosi N. Istvánné, valamint a 36 éves, gödöllői H. Renáta - dolga a futárok által leszállított ékszerek értékesítése volt. Az eladásból befolyt pénzt hasonlóan osztották szét.

A nyomozás jelenlegi adatai szerint a bűncselekmény-sorozattal több mint 20 millió forintot csaltak ki Pest, Hajdú-Bihar, Fejér, Zala és Jász-Nagykun-Szolnok megyei áldozataiktól.

Az őrizetbe vett hat gyanúsított szinte mindegyike panaszt tett a gyanúsítás ellen, és csak egyikük tett vallomást, ám a bűncselekmény elkövetését ő is tagadta. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályán csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult ellenük büntetőeljárás, a rendőrök kezdeményezik letartóztatásukat.