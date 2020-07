Még súlyosabb büntetést kapott az Orbán-interjú meghamisítója

A hétfőn önmaga által feloszlatott fideszes többségű képviselő-testület és az MSZP-s polgármester az őszi voksolásig hivatalában marad.

Szeptember 27-re, vasárnapra tűzte ki a mohácsi időközi önkormányzati választás időpontját a helyi választási bizottság (hvb), a választók polgármestert és önkormányzati képviselőket is választhatnak – közölte Kovács Mirella, a Duna-parti város jegyzője. A hvb szerdán egyhangúlag döntött az időpontról, a határozat három nap múlva emelkedik jogerőre, amennyiben az ellen nem nyújtanak be fellebbezést. Mint azt a Népszava is megírta , hétfőn feloszlatta magát a mohácsi képviselő-testület. A polgármesterrel együtt tizenkét tagú testületből tizenegyen vettek részt a hétfői ülése, és mindenki támogatta a feloszlásról szóló előterjesztést. Mohácson 2019 októberében Csorbai Ferenc (MSZP) azt követően lehetett polgármester, hogy egyedüli ellenfele, a várost 1998 óta irányító Szekó József (Fidesz-KDNP) szeptember végén elhunyt; az őt indító szervezet mást nem jelölhetett az idő rövidsége miatt. Bár az MSZP polgármesterjelöltjét a DK, a Jobbik, a Momentum, a Fidesz is visszalépésre szólította fel, a szocialista politikus mégis elindult. Csorbai Ferenc 1867 szavazatot kapott, míg több mint 4000-en érvénytelenül szavaztak a megjelent csaknem 6000 választópolgárból. A hétfőn feloszlatott képviselő-testületbe tavaly 8 kormánypárti, két szocialista és egy DK-Jobbik-Momentum támogatással induló jelölt jutott be. Az új képviselő-testület megválasztásáig a távozó városatyák – a polgármesterrel együtt – ellátják feladataikat. A választáson indulók augusztus 8-án, a kampány kezdetekor vehetik fel ajánlóíveiket, míg a jelölteket legkésőbb augusztus 24-ig lehet bejelenteni.