Márton Gábor a Vidi új vezetőedzője

Az augusztusban elinduló Arena4 a tizedik kereskedelmi sportcsatorna a magyar piacon, amely a profi amerikaifutball-bajnokság jogainak megszerzésével száll be a versenybe.

A DigiSport 1,2,3, a Sport 1 és 2, a Spíler 1 és 2, illetve az Eurosport 1,2 után az Arena4 a tizedik kereskedelmi sportcsatorna a magyar piacon, ezen kívül elérhető a közpénzből működő, gyakorlatilag korlátlan anyagi forrással rendelkező M4 Sport. Az új csatorna a profi amerikaifutball-bajnokság, az NFL jogainak megszerzésével igyekszik betörni a piacra (ezen kívül nála vannak többek között a Moto GP és az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL közvetítési jogai is). Az NFL-t 2004 óta a Sport TV közvetítette, a kezdetben itthon alig ismert sportág az évek során egyre népszerűbb lett, nézettsége folyamatosan nőtt, és egyre inkább közelít a kiemelten népszerű sporteseményekhez. Lapunk úgy tudja, a Sport TV igyekezett megtartani az NFL-t, több mint egymillió dollárt kínált a jogért (az összeg jelentősen több a korábbinál), ám az új csatorna ennél is magasabb összeget ajánlott. Minden sportcsatorna célja minél több prémiumkategóriás sportesemény közvetítési jogainak megszerzése. A jogokat az esetek többségében 3-5 évre lehet megvásárolni. Az események besorolását a nézettségük határozza meg a hirdetési szempontból kiemelten fontos 16-49 év közöttiek körében. Nemzetközi szinten a Forma-1, a labdarúgó Bajnokok Ligája, a nyári olimpia, illetve az angol és spanyol futballbajnokság tartozik a legmagasabb kategóriába, kevéssel marad el mögöttük a német és olasz pontvadászat. A nézettségi adatok alapján Magyarországon kiemelt érdeklődésre tartanak számot a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései, valamint az NB I-es találkozók, nálunk ezek is prémiumkategóriás események. A piaci verseny egyszerű és világos szabályok szerint zajlik: aki a legtöbbet kínálja egy eseményért, az kapja meg a jogot. Elvileg. A gyakorlatban az M4 Sport torzít ezen a helyzeten, mivel nem a saját bevételeit teszi kockára a verseny során, hanem a működését az állam finanszírozza közpénzből, így fordulhat elő, hogy például az NB I-es labdarúgó-mérkőzésekre a nyilvánosan elérhető adatok szerint 2017-2021 közötti időszakra 18,97 milliárd forintot fizetett a televíziós csatorna a jogtulajdonos Magyar Labdarúgó-szövetségnek. A szezononként majdnem ötmilliárd forinttal egyetlen kereskedelmi csatorna sem tudta (és nem is akarta) fölvenni a versenyt. A Bajnokok Ligája esetében három évre 5,7 milliárdba került, hogy az M4 Sport választhat minden héten először mérkőzést, amit közvetít, utána szemezgethet a maradék kínálatból a Spíler, 1,5 milliárd forintért. Ezeket az elképesztő összegeket a csatornák két forrásból próbálják meg előteremteni: a kiemelt események élő közvetítései előtt, alatt és után értékesíthető reklámokból, illetve a szolgáltatóktól kapott díjakból.



A magyar bajnokikért évente többet fizet az M4 Sport, mint a BL-meccsekért Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A sportadók minden szolgáltatónál csúcskategóriának számítanak, egy-egy tematikus csatornához képest akár 10-15-ször magasabb havidíjat is be tudnak szedni. A szolgáltatók a kínálataikban szereplő csatornák részére kifizetett összegeket az ügyfeleiktől szedik vissza havidíj formájában és nem kell félteni őket, nem járnak rosszul. A tévénézők szempontjából az éremnek két oldala van: egyrészt napjainkban itthon bármilyen csúcsesemény elérhető számukra valamelyik csatornán. Az M4 Sporton közvetített labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésekért külön fizetniük sem kell, egy német futballszurkoló például havi 25 eurót fizet azért, ha látni akarja kedvenc csapatának BL-találkozóit a televízióban. Bajnoki mérkőzések is a legtöbb európai országban fizetős csatornán nézhetők. Másrészt viszont a közvetítési jogok szerződéseinek tárgyalásai során a csatornaváltás nagyon komoly nehézségeket okozhat a sportrajongóknak, ha kedvenc bajnokságuk olyan tévéadóra kerül, ami nem szerepel a szolgáltatójuk kínálatában. Ilyenkor a szolgáltatóváltás sok utánajárással és komoly anyagi veszteséggel jár a vétlen rajongó számára, ha a szolgáltatójával kötött hűségszerződését is fel kell mondania a váltás miatt.

Nagyot bukott 2018-ban a Spíler Kockáztatott és elbukott 2018 nyarán a Spíler, amikor a piaci ár közel duplájáért megszerezte az angol, a spanyol, az olasz bajnokság közvetítési jogait, illetve a Bajnokok Ligájában a második választás lehetőségét. Ennyi prémiumtartalom finanszírozására akkor lett volna lehetőség, ha a szolgáltatók a megszokott emelt ár (háztartásonként kb. bruttó 150-200 forint) dupláját kifizetik. A Spíler abban bízott, hogy a lakosság megrohamozza a szolgáltatókat, akiknek nem marad más lehetőségük, mint kifizetni az emelt díjat. A lakossági roham elmaradt, a Spíler pedig előbb az olasz bajnokság jogait adta el a DigiSportnak, majd az angol élvonalbeli bajnokság mérkőzéseinek felét is el kellett engednie, ami nagyon komoly presztízsveszteséggel járt. Hasonló veszély nem fenyegeti az új sportadót, az Arena4 vezérigazgatója, Borsány-Gyenes András vezetésével indult el a Sport TV és a DigiSport is, a szakember tisztában van a piaci viszonyokkal és tudja, meddig lehet elmenni a tárgyalások során a szolgáltatókkal.