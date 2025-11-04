Győzelem után távozik a bajnok Honvéd vezetőedzője

Az olasz vezetőedző a Videoton ellen otthon megnyert szombati mérkőzés utáni sajtótájékoztatón jelentette be szándékát. Szerettem volna nyomot hagyni a Honvéd történelemében. Bajnok lettem, így kapok majd egy fejezetet ennek a fantasztikus klubnak a történelemkönyvében. A munkámat elvégeztem, aminek nagyon szép a vége, és ahogy szokták mondani: a csúcson kell abbahagyni. Én sem teszek másként - mondta könnyeivel küszködve.