Mladen Žižovićot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a klub színeiben a kispadon.
Kubatov Gábor a Facebook-oldalán azt ígérte, hamarosan bejelentést tesznek róla.
Az 54 éves szakember kilenc éven át a Ferencváros öt vezetődezőjének segítője volt, majd egy évvel ezelőtt megbízottként a Konferencia-ligába vezette a zöld-fehéreket, tíz mérkőzésből kilencet megnyert a csapatával, mégis távoznia kellett.
A berlini klub bejelentésében azt írja, a magyar szakvezető más szerepkörben marad a Herthánál, mert életre szóló klubtagságot kapott.
Elődjét, Nebojsa Vignjevicet pár órával korábban menesztették a posztról.
A Luis Rubiales felháborodást keltő magatartása miatt korábban testületileg lemondott edzői és technikai stábból egyedül Jorge Vilda maradt a helyén, s ezzel kiállt a szövetség elnöke mellett.
Az 58 éves tréner helyére a klub korábbi legendás játékosa, Xavi Hernández vagy Roberto Martinez kerülhet.
Újra a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányától várná a csodát a Hertha BSC vezetősége.
Sikerben bízik az 53 éves szakember, aki legutóbb a Zalaegerszeg csapatát irányította.
A Debrecen a 8. helyen áll a bajnokságban, az edző nem akart a kibontakozás gátja lenni.
Manuel Pellegrini lett az angol labdarúgó-élvonalban szereplő West Ham United vezetőedzője.
Két évre szóló szerződést kötött Feczkó Tamás, a másodosztályba kiesett MTK Budapest labdarúgócsapatának új vezetőedzője.
Erik van der Meer irányítja a következő idényben a bajnok Budapest Honvéd labdarúgócsapatát.
Az olasz vezetőedző a Videoton ellen otthon megnyert szombati mérkőzés utáni sajtótájékoztatón jelentette be szándékát. Szerettem volna nyomot hagyni a Honvéd történelemében. Bajnok lettem, így kapok majd egy fejezetet ennek a fantasztikus klubnak a történelemkönyvében. A munkámat elvégeztem, aminek nagyon szép a vége, és ahogy szokták mondani: a csúcson kell abbahagyni. Én sem teszek másként - mondta könnyeivel küszködve.
A DVSC a labdarúgó OTP Bank Liga szezonbeli utolsó fordulója előtt felbontotta a portugál Leonel Pontes vezetőedző szerződését.
Lemondott posztjáról Vincze Balázs, az OSC férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője. Az újbudai klub csütörtöki közleménye szerint a versenyidény végéig Tóth László, a női válogatott jelenlegi másodedzője látja el a szakvezetői feladatokat.
Ljubomir Vranjes lesz a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának új vezetőedzője a következő szezonban. A német élvonalbeli bajnokság, a Bundesliga élvonalában szereplő klub Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a tréner szerződését a szezon végén nem hosszabbítják meg, mert a szakember Veszprémben folytatja pályafutását.
Hosszas kihagyás után meglepetésként érte a nyíregyházi lehetőség, Véber György mégis örömmel vállalta a másodosztályú csapat vezetőedzői teendőt, s örül, hogy újra dolgozhat. A korábbi újpesti közönségkedvencnek van véleménye a lila-fehér aktualitásokról is.
Szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga őszi idényének meglepetéscsapata, a tabellát heteken át vezető, végül pontazonossággal az élen telelő Vasas is lejátszotta első idei felkészülési mérkőzését a Fáy utcai sporttelep műfüves edzőpályáján. A harmadosztályú Csepel nagyarányú legyőzését követően az angyalföldiek vezetőedzőjével, a német Michael Oenninggel beszélgettünk.
Ha szükséges és lehetséges, akkor országgyűlési képviselőként akár a sporttörvény módosítását is javasolni fogja a játékvezetés bírálhatósága védelmében - tájékoztatta az MTI-t Kubatov Gábor, az FTC elnöke.
A következő szezonban is Benoit Laporte lesz az osztrák jégkorongligában (EBEL) szereplő Fehérvár AV19 vezetőedzője.
A portugál Leonel Pontes lesz a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC következő vezetőedzője – jelentette be a klub sajtótájékoztató keretében tegnap délután Debrecenben.
Valószínűleg hétfőn nevezik meg az új vezetőedzőt a DVSC-TEVA labdarúgócsapatánál. A gárdát addig az ideiglenesen kinevezett Herczeg András irányítja.
Menesztette vezetőedzőjét, Robert Jarnit szombaton a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Puskás Akadémia FC.
Egyre inkább úgy fest, hogy Antonio Conte lesz az angol élvonalbeli Chelsea vezetőedzője. Az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke, Carlo Tavecchio ugyanis tegnap bejelentette, hogy a 46 éves szövetségi kapitány a nyári, franciaországi Európa-bajnokság után távozik a válogatott éléről.
Már nem Bekő Balázs a Diósgyőr labdarúgócsapatának vezetőedzője, a klub hétfőn jelentette be távozását.
Hétfői hatállyal felmentették a munkavégzés alól Szanyó Károlyt, a labdarúgó NB I-ben újonc, s jelenleg utolsó előtti helyen álló Vasas vezetőedzőjét.
Távozik posztjáról Carlos Ortega, az MVM Veszprém férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője.
További két évvel, 2017. június 30-ig meghosszabbította szerződését Kondás Elemér, a DVSC-TEVA labdarúgócsapatának vezetőedzője - számolt be szerdán a klub honlapja.