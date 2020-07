Kaleta-ügy: szigorítana az MSZP

Másodfokon több mint másfélszeresére növelték a pénzbüntetését és a szerkesztéstől is eltiltották a Veszprémi Napló volt munkatársát.

Másodfokon súlyosabb büntetést kapott a Veszprémi Napló korábbi munkatársa, aki a vád szerint meghamisította az Orbán Viktor miniszterelnökkel készült, Fejér Megyei Hírlapban megjelent interjút – írta a Magyar Hang a Veszprémi Törvényszék tájékoztatása alapján. F. Gábort így jogerősen 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélték – első fokon 240 ezer forint büntetést szabtak ki –, továbbá három évre a foglalkozásától, a lapszerkesztéstől is eltiltották. F. Gábort – aki végig tagadta a bűncselekmény elkövetését – információs adat megsértésének bűntettében mondták ki bűnösnek. A bíróság szerint ő hamisította meg a 2016. december 24-én megjelent kormányfői interjút, ő írt bele olyan szövegeket az interjúba, amelyeket a miniszterelnök nem mondott. A meghamisított mondatok között szerepelt többek között, hogy az ápolók bérével a kórházi hullák száma is emelkedett, vagy – a manipulatív nemzeti konzultációkra utalva – hogy „mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket”.

A Magyar Hang szerint a több évig tartó bírósági eljárás azért is volt érdekes, mert kulisszatitkokat fedett fel az akkor még formálódó kormányközeli médiaóriás működéséről. Az interjú ugyanis röviddel azt követően jelent meg, hogy a Fejér Megyei Hírlapot is kiadó Pannon Lapok Társasága kiadó a Mediaworks tulajdonába került. F. Gábor egyike volt azoknak, akik a veszprémi szerkesztőség néhány kiemelt munkatársaként a fontos cikkekért felelt. A Szakács Árpád által készített miniszterelnöki interjút a központi szerkesztő másolta be dunántúli napilapok oldalára. A kiadónál azonban a számítógépes program védelmére vajmi kevés figyelmet fordítottak: a lapcsoport négy megyéjének több tucat alkalmazottja az eredeti, mindenki által ismert, közös jelszóval használta a rendszert. F. Gábor Veszprémben a saját számítógépéről az egyik szabadságon lévő munkatársának felhasználói nevével és jelszavával belépve írt bele a Fejér megyei napilapban megjelenő interjúba – állapította meg az első fokon eljáró Veszprémi Járásbíróság tavaly szeptemberben. Az ügy, amelyről a Népszava is beszámolt azért került másodfokra, mert F. a felmentéséért, az ügyészség pedig súlyosításért fellebbezett.