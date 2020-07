Rendkívüli parlamenti ülés lesz jövő héten

Orbán Viktor miniszterelnök a kormány nevében szeretne felhatalmazást kérni az Országgyűléstől arra, hogy az Európai Tanácsban hozzájáruljon az Európai Bizottság által összeállított gazdasági mentőcsomag elfogadásához – tudta meg lapunk.

A kormány rendkívüli parlamenti ülést hív össze jövő héten hétfőre és keddre – értesült a Népszava több képviselőtől is. Mint forrásaink elmondták, Orbán Viktor miniszterelnök a kormány nevében szeretne felhatalmazást kérni az Országgyűléstől arra, hogy az Európai Tanácsban hozzájáruljon az Európai Bizottság által összeállított gazdasági mentőcsomag elfogadásához. Vagyis várhatóan egy parlamenti határozatot fogadnak el ezzel kapcsolatban a képviselők. Mint ismert, a koronavírus miatt kialakult gazdasági krízist az Európai Bizottság egy összesen 750 milliárd eurós élénkítési csomaggal orvosolná, ennek egy része kedvezményes hitelként, egy része pedig vissza nem térítendő támogatásként állna a tagállamok rendelkezésére. A pénzt hitelfelvétellel teremtené elő az unió, ezzel kapcsolatban pedig Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is kritikákat fogalmazott meg. Kormánypárti forrásaink arról nem tudtak, hogy ezen kívül másról is döntene a Ház. Az elmúlt napokban ugyanakkor a kormányoldalról felvetették a nemzeti vagyonról szóló törvény módosítását, amellyel megteremtenék a lehetőséget arra, hogy elvegyék a Lánchidat a fővárostól.