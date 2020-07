Freund Tamás: Híd a politika felé, kritika az áltudományokkal és a gyenge tudósokkal szemben

Gyorsan romlik a járványhelyzet a környező országokban, ez lesz az Operatív Törzs ma esti ülésének fő témája, az esetleges döntésekről holnap számolhatnak be – hangzott el a Kormányinfón.

Bár a magyar járványügyi adatok továbbra is jók, sajnos éppen a környező országban jelentősen megugrott a fertőzöttek száma, emiatt az Operatív Törzs mai ülésén akár beutazási szigorításokról is dönthet –mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter számadatokat is sorolt: amíg június 22.-én Horvátországban 87 új fertőzést regisztráltak, tegnap ez a szám 934 volt. Szlovénia esetében ezek a számok 36-223, Szerbiában 731-3569, Szlovákiában 113-297, míg Ausztriában 449-1086. Bár a határok nyitottak és egyelőre bárki utazhat külföldre, elképzelhető, hogy a jövőben ezen is szigorítani kell – mondta Gulyás Gergely. Az Operatív Törzs döntéseiről pénteken vagy szombaton adnak majd tájékoztatást. Jövő héten uniós csúcs lesz, a 750 milliárdos gazdasági mentőcsomagról döntenek majd Brüsszelben. Bár a kormány nem támogatja a hitelfelvételt, de „látjuk, hogy vannak országok, ahol nagyon nagy gazdasági nehézségek vannak”. A magyar kormány feltételei a csomag elfogadásához: ez a gazdaság élénkítésére koncentráljon, legyen politikamentes, ne kössék jogállami feltételekhez ezt, és az adósságot együtt fizesse vissza az EU. Mint a Népszava megírta , emiatt jövő héten rendkívüli parlamenti ülés lesz ebben az ügyben – ezt most Gulyás Gergely is megerősítette. Gulyás Gergely szerint a felelőtlenül gazdálkodó államok a Lisszaboni Szerződés előírásait szegték meg, „érdekes módon ez a jogállami vétség senkit nem zavart az elmúlt években”. A Kaleta-ügy miatt gyermekvédelmi munkacsoportot állítanak fel, ehhez várják miden érintett javaslatait, ha ehhez a BTK módosítása kell, akkor erre is készek. Gulyás szerint mivel a baloldal is bőszen kommentálta a bíróság ítéletét, le kellene zárni azt a vitát, hogy a politika ezt megteheti-e. Az ügyészség döntéséről, miszerint nem fellebbeztek súlyosbításért, annyit mondott, az ügy a kormány akaratán kívül áll, de meglepően enyhe az ítélet szerinte is, a kormány annyit tud tenni, hogy szigorítja a szabályokat. Gulyás nem támogatja, hogy titkosítsák az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, ezért ha valaki ennek feloldását kezdeményezi, azt támogatni fogja. Támogatja az MSZP indítványát is, hogy hivatalos személyek esetében súlyosabb legyen a büntetési tétel. Gulyás „Gyűlölet központnak” nevezte a Párbeszédet, amiért a párt Orbán Viktor és más kormánypárti politikusok képével tiltakozott a Kaleta Gáborral szemben hozott enyhe ítélet ellen. Kaleta Gábor nemzetbiztonsági átvilágításával kapcsolatban azt mondta, politikailag bárkit felelőssé lehet tenni, mert a diplomata 2010 előtt is átesett ilyenen. Azt pedig nem lehet tudni, mikor kezdte elkövetni „ezt a beteges tevékenységet”. Az illetékes hatóságokat pedig arra utasították, hogy a nemzetbiztonsági átvilágítás gyakorlatát vizsgálja felül. Az ügy nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban (Kaleta Gábor hazahozatala és felmentése után hetekkel derült ki, hogy pedofil vádak miatt történt az egész) Gulyás Gergely azt mondta, a Külügyminisztérium saját döntése volt, hogy nem számoltak be róla egyből. Az Airbnb-vel is foglalkozott a kormány, ebben a kerületi önkormányzatok hatásköre lesz, a teljes szabadságtól a teljes tiltásig terjedhet. Ennek megfelelő törvénymódosítást kezdeményeznek és ezt már a jövő héten el is fogadhatják. Tegnapig 232 ezer konzultációs kérdőív jött vissza a kormányhoz, ez Gulyás Gergely szerint jelentős érdeklődésre utal. A kormány nyitott az együttműködésre Freund Tamással, az MTA frissen megválasztott elnökével. A trieszti kikötővel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, a tervek szerint halad a fejlesztés. Az óbudai Hajógyári sziget árvízvédelmi gátjával kapcsolatban, melyről lapunk írt először , Gulyás Gergely azt mondta, a kormány előtt a nyilvánosságban megjelentekhez képest alternatív javaslatok is vannak. Szóba került Schiffer András lapunknak adott nyilatkozata is, az ügyvéd beperelte a magyar államot, mert szerinte alkotmányellenes az a rendelet, ami felhatalmazza a kormányt arra, hogy elővásárlási jogot jegyezzen be bányatelkekre. Schiffer András szerint az alkotmányellenesség alapja, hogy a kormány a katasztrófavédelmi törvény által adott rendkívüli felhatalmazásra hivatkozva hozta meg a rendeletet, és ezt a jogszabály alapján nem tehette volna meg. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, a rendeletből azóta törvény lett, így a helyzet szerinte semmiképpen nem lehet alkotmányellenes.