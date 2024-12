„Szégyellje magát Freund Tamás” – Heves tiltakozás és gyanús módosítók kísérik az MTA újabb kiárusítását

Előbb kutatóhálózatát vesztette el a Magyar Tudományos Akadémia, most pedig vitatott áron több épületét is elvitte az állam. Sokan csalódtak, Freund Tamás MTA-elnök viszont a jót is látja a változásban.