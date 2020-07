Kellemetlen helyzetben Vucic – Elszabadult a pokol Belgrádban

Szerbiában egyre többen vesznek részt a demonstrációkon és az emberek mind több városban adnak hangot elégedetlenségüknek.

Szerda este fél 9 után szabadult el a pokol, Belgrád több részén csaptak össze a rendfenntartók a tüntetőkkel, majdnem negyvenen sérültek meg, köztük négy újságíró. Megbuktatni ugyan nem fogják Aleksandar Vucic szerb elnököt a mostani tiltakozáshullámban, nincs olyan társadalmi támogatottságuk a tüntetőknek, főleg fiatalok vonultak utcára, de nagyon kellemetlen az események alakulása az államfő számára, hiszen egészen konkrét mulasztásokkal vádolhatják a kormányt a koronavírus-járvány rendkívül rossz kezelése kapcsán. A kabinet receptje mit sem változott, Nebojsa Stefanovic belügyminiszter az ellenzéket okolta a zavargásokért, amely szerinte erőszakkal akarja átvenni a hatalmat, arról azonban továbbra sem beszélnek a vezetés képviselői, ki a felelős azért, hogy ismét berobbant a járvány, ki engedélyezte, hogy tömegesen lehessenek szurkolók maszk viselése nélkül a stadionok lelátóin, hogy megtarthassák az egyébként teljesen felesleges parlamenti választást egy rendkívül bizonytalan időszakban. A rendőrség valamivel visszafogottabb volt, mint az előző este folyamán, s a tüntetők keménymagja – feltehetően fociszurkolók – nagyban felelős azért, hogy ismét több tucatnyian sérültek meg. Ezúttal azonban két ismert ellenzéki vezető is verést kapott, így Sergej Trifunovic és Sasa Obradovic.

Belgrádban utoljára 2018 végén kezdődött tüntetéshullám, hetente vonultak fel az ellenzékiek, ám a megmozdulásoknak nem lett eredménye, el is haltak a járvány kezdetén. A logika azt mondja, hogy most is ez történik majd, de sok függ attól, mennyire húzódik el a koronavírus-járvány. E tekintetben azonban az adatok továbbra is aggodalomra adnak okot, a napi új fertőzöttek száma meghaladja a 300-at, már 118-an vannak lélegeztetőgépen, Novi Pazar után Belgrádban is az egészségügyi rendszer összeomlása fenyeget. Az is kellemetlen fejlemény a kormány számára, hogy szerda este már sokkal többen tüntettek, mint az előző napon, ráadásul egyre több városban vonultak utcára az emberek, így Újvidéken, Nisben és Kragujevacban. Különösen feszült volt a helyzet a Vajdaság székhelyén, Újvidéken betörték a Szerb Haladó Párt székházának üvegét, az ellenzék azonban állítja, nem ők állnak a rongálás mögött. Nem zárható ki ugyan, hogy provokátorok vegyülnek a tüntetők közé, de ha nem sikerül megfékezni a keménymagot, akkor a megmozdulások nem számíthatnak tömegesebb támogatásra. Nisben viszont végig békés mederben zajlottak a tüntetések, sőt a megmozdulások résztvevői meg is tapsolták a rendőröket, mert a nova.rs portáljának közlése szerint egyszer csak levették a sisakjukat, s úgy döntöttek, nem támadnak rá a tüntetőkre. Ez akár egy repedésre is utalhat a kormányzati gépezetben, de nem valószínű, hogy messzemenő következtetést kell levonni belőle. Vucic pártja, az SNS teljesen áthatja a társadalom minden szegmensét, országszerte mintegy 600 ezer tagja van, így sokan le vannak kötelezve a rezsimnek. Nem olyan a hangulat, mint 2000 októberében, amikor megdöntötték Slobodan Milosevic elnök hatalmát.