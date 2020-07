EP: nem landolhat az adófizetők pénze korrupt vezetők zsebében

A Budai Kerületi Bíróság döntése egyébként egy másik, hasonló ügyben hozott ítélethez képest is enyhe.

Nem vádalku, hanem a beismerés és a tárgyalásról való lemondás miatt kapott enyhébb büntetést Kaleta Gábor – mondta Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormányinfón. Hozzátette, támogatni tudná, hogy a jövőben ne lehessen lemondani a tárgyalásról, illetve a büntetési tételek radikális szigorítására is sor kerülhet. A politikus „jó szívvel tudná támogatni” azt is, hogy a jövőben nyilvános adatbázis legyen a pedofília miatt elítéltekről. A volt perui nagykövetre egy év, két év hat hónapra felfüggesztett börtön-, valamint 540 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság, miután több mint 19 ezer gyerekről készült pornográf felvételt találtak nála. Az enyhe ítélet közfelháborodást okozott, a pártok szinte kivétel nélkül a jogszabályok szigorítását szorgalmazzák. A Budai Kerületi Bíróság döntése egyébként egy másik, hasonló ügyben hozott ítélethez képest is enyhe. Tavaly novemberben a Komlói Járásbíróság jogerősen három év kilenc hónapos végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki 130-nál több, tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült fotót és további huszonöt pornográf videofelvételt mentett el. A vádlott - csakúgy mint Kaleta - az eljárás során cselekményét beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. - Kaleta Gábor szempontjából a legrosszabb esetben is csak helyben hagyhatja a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet, illetve akár enyhébb büntetést is elérhet a védelem – erről beszélt lapunknak Kende Péter ügyvéd, miután az ügyészség elfogadta a nem jogerős döntés, a perui nagykövet és védője viszont enyhítésért fellebbezett. Kende Péter szerint mivel az ügyészség hamarabb jelezte, hogy elfogadja az első fokú ítéletet, a vádhatóság a védelem fellebbezésére legfeljebb úgy reagálhat, hogy a másodfokú bíróság ne változtasson az első ítéleten, súlyosítást már nem indítványozhat. Kende szerint az ügyészség a másodfokú döntés után fordulhat a Kúriához is, súlyos, a döntést befolyásoló eljárási hibára hivatkozva, hogy megsemmisítsék az ítéletet és új eljárást indítsanak, de ennek esélyét minimálisnak látja. „Nem a bűnt védem, hanem, aki bűnt követett el. Sokakat megkísért az ördög” – szólalt meg az RTL Klub Fókusz műsorában Mester Csaba ügyvéd is. Hangsúlyozta, hogy egyébként anyagi helyzete nem indokolja, hogy elvállalja az ügyet, hanem egy olyan embert véd, aki beismerte tettét és terápiákat vesz igénybe, hogy “kigyógyuljon” állapotából.