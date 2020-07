- Itt mindenki titkolózik, hiába kérdezünk bármit, pedig könnyebb lenne, ha tudnánk, ki fertőződött meg. Nem olyan nagy település ez, szegről-végről mindenki ismerőse a másiknak. De mivel ez egy fideszes város, ráadásul Tállai András székhelye, elsunnyogják a balhét, gondolják, minél kevesebbet beszélünk róla, annál jobb. Bezzeg, ha Karácsony Gergelynek hívnák a polgármestert, már nemcsak a nevét, de még a cipőméretét is tudnánk azoknak, akik behurcolták a kórt a matyók közé! - így dohog egy idős férfi pár méterre a „gócponttól”, vagyis a mezőkövesdi Szent Imre Általános Iskola épületétől. Az intézményt lezárták, a főkapun sem lehet bejutni, csak egy felirat jelzi az intézkedést. A Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden jelentette be, hogy a Covid-19 fertőzés “halmozódását” észlelte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei oktatási intézményben. Felhívták a figyelmet arra, hogy továbbra is kiemelten fontos a másfél méteres védőtávolság, valamint a köhögési, tüsszentési etikett betartása. Ennél több információt a városházról sem lehetett megtudni. Fekete Zoltán fideszes polgármester azt üzente az újságíróknak, hogy a vírus jelenlétét bejelentő hivatalos közleményen túl nem kíván egyebet mondani. Noha a 22 mezőkövesdi fertőzöttről szóló hírek már a hét elején napvilágot láttak, a helyiek még csütörtökön is erről beszéltek a heti piacon, vagy épp a gyógyszertár és a zöldséges előtt. Mindenki máshogy tudta a történteket, s valós információk híján sokan már erősen kiszínezve adták tovább a hallottakat. - Az a tanárnő, aki először beteg lett, az értekezletet megelőző napokban Budapestre vitte a férjét kezelésre egy kórházba, így az is lehet, hogy ott kapta el a vírust, s onnan hozta ide – mondták az egyik boltban. Mások ausztriai kirándulást emlegettek, s volt, aki azért méltatlankodott, hogy már Angliában élő rokonai is a mezőkövesdi vírusról beszélnek. - Én nem hibáztatom a tanárnőt: a gyerekek elballagtak még júniusban, a tanárok meg valamiféle záróértekezletre gyűltek össze, tudja, hogy van ez, ilyenkor egymás nyakába borulnak, puszi-puszi, augusztus végéig úgyse látják egymást. Még ha esetleg köhögött, vagy nem érezte túl jól magát, akkor se biztos, hogy a vírusra gyanakodott. Meg aztán, ebben a városban könnyen az utcán találja magát, akinek baj van a munkamoráljával, esetleg elpasszol egy fontos értekezletet – mondta egy középkorú asszony. Azt többektől is hallottuk, hogy az értekezlet végén a tanárok egy része busszal elment az aznapi Mezőkövesd-Fradi meccsre, szurkolni. Volt, aki ezt azzal kommentálta, hogy Tállai András városában ha nem is kötelező, de erősen ajánlott egy közalkalmazottnak nyilvánosan is szorítani a csapatért, mások viszont ezt nettó hülyeségnek tartották, mondván: itt mindenki a Zsóry FC híve, önként jár meccsekre, nem parancsszóra. A népegészségügyi intézet megerősítette, hogy a tanár kontaktjai közül huszonegy minta pozitív lett, de a mezőkövesdiek szerint a második kontrollteszt már nem mindenkinél igazolta vissza a vírus jelenlétét. A gyerekeknek most lett volna kézilabdatábor, de ezt is lefújták az egyik testnevelő érintettsége miatt. - Most kéne mindenkinek elkapni a betegséget, nem télen, amikor nincs annyi vitamin, napfény, ellenálló-képesség. Most megúsznánk egy-két tüsszentéssel, akkor meg lehet, hogy belehalunk – fest vészjósló jövőt az egyik műszaki bolt eladója. Egy idős asszony pedig egyenesen azt vizionálta, hogy Mezőkövesdet hamarosan körbezárják a katonák, mert annyi lesz a fertőzött. Tény, hogy egy kicsit mindenki megszeppent a rossz hírektől, az utcán és az áruházakban is jóval több maszkos embert láttunk, mint korábban. Sokan azonban inkább a lelkük megnyugtatása, semmint védekezésképpen viselték azt, állukra húzva, orrot-szájat szabadon hagyva. Hiába, kánikula van, ez úgy látszik, még ott is lazítja a fegyelmet, ahol most épp lenne ok az óvatosságra.

Koronavírus a várhegyen Megjelent a koronavírus Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség hétfőn kezdődött Kárpát-medencei Középiskolások Táborában is, itt egy délvidéki tanár és egy diák tesztje lett pozitív, őket egy budapesti kórházba szállították. A történtek miatt közel ötvenen hazautaztak a 250 fős táborból: a járványügyi hatóság intézkedésére húsz délvidékit busszal hazaszállítottak, huszonhét magyar pedig otthonába visszatérve vonult önkéntes karanténba, de a többiek maradtak. A korábban Várhegy Üdülőként működő épületegyüttes hajdan úttörőtábor volt - tudtuk meg a helyiektől -, most pedig a Rákóczi Szövetség szervez oda különféle tematikájú rendezvényeket.