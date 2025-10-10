Mindenki szenved, keresi a megoldásokat. Vannak elkötelezett háziorvosok, együtt futnak a betegekkel, együtt főznek, mert érzik, hogy valamit kellene csinálniuk ezen a területen - mondta Sándor János a mezőkövesdi életmódorvoslás konferencián.
Nem minden nap telik egyformán jól, egyformán hasznosan sem telik, de azzal, hogy imádkozom, egy kicsikét jobbá teszem az életemet. Nem egyformák a napok, de valamilyen eredménye minden napnak van – meséli Rózsika néni, miután egy hónapja belakta a kompolti otthonát, ahol korábban hatvannégy évig lakott. A mezőkövesdi idősotthonból sikerült hazamenekítenie magát, egy betegségből lábadozás és tizenhat hosszú hónap után, tisztelője, egykori óvodása és a nyilvánosság segítségével. Másfél hónapja közölt riportunk után sokan szorítottak neki, a szomszédos Kápolna egykori óvodavezető díszpolgárának ismeretlenül is. Hazatért. Elhunyt szeretteinek a hiánya fájdalmas maradt, de bebizonyította, hogy csekély látással, 86 évesen is képes megbirkózni az élete rendbetételével és a házéval. Túl van az első zöldbablevesen, zöldségesen készítette, és a csirkeszárnypörköltön, amihez nokedli is került szíves kápolnai felajánlásból.
A pingáló kutyapártosokat igazoltatták, majd az ülőalkalmatosságot visszafestették zöldre.
A fiatal többször megütött, fellökött és kirabolt egy nőt az utcán.
A baleset péntek délután, a 3-as főúton történt.
A volt szövetségi kapitány a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei klubtól kedden távozott Kuttor Attilát váltja.
Az Újpest FC házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Mezőkövesd csapatát, a Diósgyőr Budafokon kapott ki újra, az MTK pedig a Puskás otthonában nyert.
A tisztifőorvosnak a déli határzár előtt kellett elmondania, hogy milyen fertőzésveszélyt jelent az illegális migráció.
334 emberből 260-an már elhagyhatták a hatósági házi karantént, az utolsó pozitivitást július 23-án észlelték – mondta a tisztifőorvos.
Sárospatakon, Miskolcon is találtak fertőzést, a járványügyi hatóság több száz kontaktesetet tart megfigyelés alatt.
A találkozó nagyjából hét perc kényszerszünet után, a zuhogó esőben folytatódott.
A lila-fehérek szombati vereségükkel sorozatban öt bajnoki találkozó óta nyeretlenek.
A hetedik forduló előtt utolsó előtti Budapest Honvéd 2-1-re győzött a második helyen álló Mezőkövesd vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Ligában.
Három magyar gyártmányú repeszromboló gránátot találtak a tűzszerészek Mezőkövesden a Lövői úton, a robbanótesteket elszállították - tájékoztatta a MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kommunikációs tisztje csütörtök este az MTI-t.
A stadionfelújítást magában kevésnek érezhették, még két sportcentrumot építenek Tállai András városában.
A sajtóban megjelenő hírek szerint a vádlott csak átesett egy, az útjába kerülő autón, a vádhatóság szerint azonban alaposan összerugdosta a járművet.
A szlovákiai férfi nem akart beletörődni, hogy bezárt a strand, inkább összeverekedett a dolgozókkal és a riasztott polgárőrökkel.
Az eredeti tervek szerint az épületnek 2016. január 30-ra kellett volna elkészülnie – ezt nem sikerült tartani, azóta pedig ömlik bele a pénz.
Egy ember életét vesztette és ketten megsérültek a 2502-es úton.
Egy körülbelül 1200 négyzetméteres, két szintes csirkenevelő telep égett. Az állatok negyede nem élte túl.
Hatan megsérültek, amikor kamion és kisteherautó karambolozott Mezőkövesd mellett az autópályán.
A Mezőkövesd 1-0-ra kikapott a vendég Újpesttől a labdarúgó OTP Bank Liga vasárnapi, 32. fordulójában, így mivel a Balmazújváros és a Vasas is győzött, még nem biztosította be további NB I-es tagságát.
Eddigi helyettese, Izer Norbert válthatja Tállai „Benzinárcsökkentő” Andrást az adóhatóság élén, az új vezérigazgató egyben a pénzügyminisztérium államtitkára lesz. A NAV honlapján még nem látszik a változás.