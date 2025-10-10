Rózsika néni kiszabadult a szeretet fogságából, hazatérhetett a mezőkövesdi idősotthonból

Nem minden nap telik egyformán jól, egyformán hasznosan sem telik, de azzal, hogy imádkozom, egy kicsikét jobbá teszem az életemet. Nem egyformák a napok, de valamilyen eredménye minden napnak van – meséli Rózsika néni, miután egy hónapja belakta a kompolti otthonát, ahol korábban hatvannégy évig lakott. A mezőkövesdi idősotthonból sikerült hazamenekítenie magát, egy betegségből lábadozás és tizenhat hosszú hónap után, tisztelője, egykori óvodása és a nyilvánosság segítségével. Másfél hónapja közölt riportunk után sokan szorítottak neki, a szomszédos Kápolna egykori óvodavezető díszpolgárának ismeretlenül is. Hazatért. Elhunyt szeretteinek a hiánya fájdalmas maradt, de bebizonyította, hogy csekély látással, 86 évesen is képes megbirkózni az élete rendbetételével és a házéval. Túl van az első zöldbablevesen, zöldségesen készítette, és a csirkeszárnypörköltön, amihez nokedli is került szíves kápolnai felajánlásból.