Oszkó Péter szerint az önkormányzatok leginkább a szájkaratéban jeleskednek

A siófoki lakók többsége úgy tűnik, támogatja a polgármestert, aki alkoholfogyasztási tilalmat vezetne be a köztereken, a boltosok, a nyaralók és főleg a fiatalok már kevésbé lelkesek.

- Nem elég a járvány, most jön a Gorbacsov-törvény, csak hogy biztosan tönkre menjek! – fortyant fel a siófoki Petőfi sétány egyik alkoholt is áruló üzletének tulajdonosa kedden este, miközben szorgalmasan ütötte a pénztárgépbe a két fiatal által elé tett sörök árát. Amúgy ráért kissé dühöngeni, ugyanis júliushoz képest meglehetősen kevesen sétálgattak a Balaton-part talán legismertebb és legfelkapottabb bulinegyedében. – Komolyan azt hiszik, hogy attól lesz itt rend, hogy csak a kocsmákban, bárokban vedelhetnek a vendégek?! Valaki nagyon megvezette Robit, mert nem szokott ilyen hülyeségeket csinálni! A monológban Robi Siófok független polgármesterét, Lengyel Róbertet takarta, aki hétfőn a Facebookon jelentette be, hogy két javaslatot terjeszt a jövő csütörtöki közgyűlés elé: az egyik szerint megtiltanák a város közterületein az alkoholfogyasztást, a másik pedig éjszakára korlátozná – este tíz után tiltaná – a boltokban, dohányboltokban, s egyéb, nem vendéglátóipari helyeken az alkohol-árusítást. Innen a Gorbacsov-törvény gúnynév, a szovjet pártfőtitkár ugyanis egy 1985-ös törvényben jelentősen korlátozta az alkoholforgalmazást a Szovjetunióban. Lengyel Róbert abban bízik, hogy ezzel az intézkedéssel jelentősen élhetőbbé válhat Siófok, és csökkenteni lehetne a bulituristák vadulását. Ahogy írta: „a boltok polcairól tömegével veszik az olcsóbb sört, kommersz italokat, majd azok egy részét ismét csak az utcán közlekedve, óbégatva vedelik, az üres dobozokat meg üvegeket szanaszét dobálva.” A várost ismerő forrásaink szerint a probléma igazából csak a Petőfi sétányra és környékére – a vasúttól északra fekvő területre - érvényes, nagyjából a kikötőtől a szállodasorig. - Ha 15-20 éve hozza meg a városvezetés ezt a rendeletet, abszolút támogattam volna – jegyezte meg egy, a kikötőhöz közeli vegyesbolt vezetője –, akkor ugyanis tényleg elképesztő állapotok uralkodtak a vasúttól északra. Eleve tele volt a város német, cseh, holland és lengyel fiatalokkal, akik egész nap csak lófráltak, ittak, s persze üvöltöztek, énekeltek, balhéztak. Ehhez jöttek még hétvégenként a magyar bulituristák az ország minden részéről, de főleg Budapestről, s úgy viselkedtek, mint az állatok. - De amióta bezárt a Coca Cola Beach, sokkal jobb a helyzet. Persze, van még min dolgozni, de szerintem kevésbé radikális lépésekkel is célt lehetne elérni. Nekünk nagyon komoly érvágást jelentene, ha bevezetnék a korlátozást, mert az esti forgalom jelentős részét az ital teszi ki. De nemcsak a sétányon korzózó fiatalok vásárolnak, hanem sokan otthonra, ám így őket sem lehetne kiszolgálni - mondja a boltos. A polgármesteri bejelentésnek azonban nemcsak ellenzői akadnak. Akárkit kérdeztünk a Petőfi sétányon a vendéglátóipari egységet üzemeltetők közül, mind pártolták az alkoholárusítás korlátozását. - Ezzel jelentősen lecsökkenne az utcán itallal a kezében mászkáló fiatalok száma – mondta egyikük -, hiszen aki beül valahová, ritkán megy el pohárral a kezében. - Ráadásul egyfajta vendégkör-szűrést is jelentene, ha nem lehetne bárhol alkoholt kapni – tette hozzá egy másik presszós -, hiszen jellemzően a boltban vásárlók nem költenek kevesebbet, csak éppen ugyanannyi pénzért többet isznak, emiatt arányosan több köztük a kontrollálhatatlanul részeg. - Persze tudjuk, a boltos lobbi majd azzal jön, hogy a polgármester lefeküdt a vendéglősöknek – jegyezte meg egy harmadik vendéglős -, s megpróbáljuk ellehetetleníteni őket. Pedig, ha belegondolnak: jelenleg egy bolt ugyanúgy alkoholt árul, mint egy vendéglátóhely, csak éppen nem kell akkora személyzetet fenntartania, teraszt bérelni, mosogatni, azaz egy csomó költségtől megszabadul. A sört, a bort, a töményt persze még így is komoly haszonnal adja, viszont mentesül minden következménytől, hiszen nem a bolt előtt aljasodnak le a vevői, hanem idejönnek a sétányra, s mivel beülni már nincs pénzük, hát fel-alá csatangolnak, ordibálnak, emberkednek. Nekem, viszont felelősséget kell vállalnom a nálam szórakozókért.

Akik közül a többség viszont értelmetlen szigorításként beszélt a városvezetői javaslatokról. - Ha valaki sakálrészegre issza magát, s olyan a természete, akkor is üvöltözni fog az utcán, s eldobálja a szemetet, ha a sétány legdrágább helyén rúgott be – magyarázta Sólyom Attila, aki társaságával pénteken érkezett Siófokra nyaralni. – A többség viszont piásan is meg tud őrizni valamennyit az önkontrolljából, nem pisál a kerítés mellé, s nem dobálja be a házakhoz a sörös dobozt. - Ide azért jön mindenki, hogy kieressze a gőzt, bulizzon, ha nem is kötöttségek nélkül, de azért fesztelenebbül, mint egy átlagos helyen – vette át a szót Kishalmi Botond. – Tegyenek ki több kukát, járőrözzenek a rendőrök, és intézkedjenek a tényleg meghülyülőkkel szemben, de miért zavar bárkit, ha megveszek két-három sört egy ezresért, s azt az utcán sétálva megiszom. Ha beülök, minimum a dupláját fizetem, s nem akarom, hogy lehúzzanak. Vagy, ha a nyaralóban elfogy a sör este tízkor, már nem vehetek a boltban? Mi lesz a következő? Este tízkor be kell zárnia a kocsmáknak is? Tudomásul kell venni, ez egy szórakozónegyed, itt sokkal lazábban veszi mindenki a szabályokat, mint egy nyaralóövezetben! Teljesen más a véleménye persze erről a Petőfi sétányon lakóknak, nyaralóknak, aki egyöntetűen üdvözölték a polgármesteri kezdeményezést. - Tényleg azon háborognak, hogy nem lehet az utcán inni és úgy viselkedni, mint az állatok? – mondta egyikük. – Amikor a nyolcvanas évek elején megvettük a nyaralót, ez még ugyanolyan nyugodt hely volt, mint Siófok többi, parthoz közeli része. Persze, a strand miatt napközben nagyobb volt a forgalom, de este jobbára csak sétálgattak az emberek. Aztán jött a Beach House-korszak, s megjelentek a bulizók, egyre többen lettek, a nívó pedig meredeken zuhant, s mára hajnalig megy az üvöltözés, nem lehet pihenni. Azt elfogadtuk, hogy ennyi étterem és kocsma nyílt, de nem ők jelentik a fő bosszúságot, hanem a hordákban üvöltözve vonulók. Leszállnak a vonatról, s egyből jönnek ide, útközben megveszik az italt, aztán minden cél nélkül fel-alá korzóznak, ordibálnak, balhéznak. Ha rájuk szólunk, még rosszabb, részegen fenyegetőznek, bedobálják az üvegeket és a dobozokat. Hallottam, hogy akik ellenzik a szigorítást, Gorbacsovnak hívják a polgármestert, hát remélem, ugyanolyan sikeres lesz, mint az eredeti. Csak ide nem glasznoszty kell, hanem éppenséggel pont az ellentéte: szigorítás.