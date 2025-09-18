Reformerek lábujjhegyen: a válság árnyékában magát nem karcsúsítja, de az államot áramvonalasítja Orbán Viktor 135 bátor embere

Mintha az Orbán-kormány nem sorscsapásként, hanem lehetőségként, erőforrásként tekintene a krízisekre, a pénzszűkére, a riadalomra is. Úgy tűnik, de Gaulle tábornok écája alapján kezelik a válságokat: ha valamit nem tud megakadályozni, az élére áll. Így volt ez a világjárvány idején, amikor rendkívüli veszélyhelyzetben, a katonás vezénylés és drámai halálozási statisztikák időszakában fogott az egészségügyi ellátórendszer átszervezésébe. A lopakodó reform, avagy az ötlettelenségben a sima megszorítás módszere aranybánya lehet a közeljövőben Fidesznek.