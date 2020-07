A saját kézzel leírt email-cím nem jogszerű - milliós bírságot kapott Hadházy Ákos

A jelek szerint 2025-ig szó nem lesz szállodaépítésről.

Szeretnének már strandolni a fertőrákosiak, de ez a második nyár, amikor hoppon maradnak, írja a hvg.hu . A Fertő tó Sopronhoz közeli, fertőrákosi partját két éve zárták el a látogatók és a fürdőzők elől, azóta is tábla jelzi: munkaterület. Eredetileg 32 milliárd forintos állami gigaberuházást terveztek ide, több mint ötezer négyzetméteren kétszintes üdülőkkel, vendéglátóhelyekkel, százszobás szállodával, kikötővel és az osztrákokét is lepipáló víziparkkal, stranddal. A nagyszabású vállalkozás azonban elakadt, a közbeszerzési eljárást idén március óta már többször is módosították, nyertest azóta sem hirdettek. Ráadásul egy osztrák professzor, Christian Schuhböck egyenesen az UNESCO következő kongresszusa elé vinné a beruházást. Egy magyar magánszemély pedig az UNESCO világörökségi bizottságához fordult, azt kérve, hogy a Fertő tó és környéke kerüljön föl a veszélyeztetettségi listára. Ez az első lépés ahhoz, hogy a Fertő–Hanság Nemzeti Park területén fekvő tó elveszítse világörökségi címét. Az UNESCO fel is szólította a magyar kormányt, hogy mondja meg világosan, milyen idegenforgalmi fejlesztésekre készül a tónál. A gigaprojekt bekerült abba az UNESCO elé kerülő jelentésbe is, amely azt foglalja össze, hogy világszerte mely turisztikai munkálatok veszélyeztetik a világörökség részének nyilvánított területeket. Jakál Adrienn, a Párbeszéd helyi képviselője korábban már közérdekű adatigénylést nyújtott be a Sopron–Fertő Zrt.-hez, hogy megtudja, az eredetileg beharangozott 2020-as befejezéshez képest mikor készül el a fejlesztés, mi az oka, hogy három hónapja húzódik az ajánlatkérő eljárás, s mi történik a projekttel, ha nem sikerül nyertest hirdetni. Válaszában a beruházással megbízott Sopron–Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. vezetője,Kárpáti Béla azt írta: a közbeszerzési eljárás tekintetében tíz gazdasági szereplő jelezte érdeklődését. Az érdeklődők között ilyen volumenű projekteket a múltban nagyobb számban sikerrel lebonyolító gazdasági szereplők vannak. Hogy kik ők, azt egyelőre nem tudni. Mindenesetre a soproni képviselők a június végi rendkívüli közgyűlésen szembesültek azzal, hogy 2025 előtt valószínűleg nem nagyon lesz semmi a szállodaprojektből. Ezen az ülésen kapták ugyanis kézhez az önkormányzat 2020–2025 közötti gazdasági programját, amelyben sok egyéb mellett a Fertő tavi vízitelep fejlesztése is szerepel, a szállodaépítésről viszont nincs benne szó.