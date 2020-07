Koronavírus: csak három fős a mai fertőzöttlista

A miniszterelnök az uniós hitelfelvételről, a „nagyszájú balliberálisokról” és a volt perui nagykövet pedofil-ügyéről is beszélt.

Péntek délig tesz le javaslatot a kormány asztalára az operatív törzs, hogy milyen korlátozó intézkedéseket kell hoznunk ahhoz, hogy megakadályozzuk a koronavírus behurcolását külföldről – közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a Kossuth Rádió szokásos péntek reggeli interjújában. Elmondta: Magyarország ugyan letörte a járvány első hullámát, és most már a gazdaság élénkítésével, a munkahelyteremtéssel foglalkozhatunk, de a környező országokban az elmúlt hetekben ismét megsokszorozódott – Horvátországban például a tízszeresére nőtt – a fertőzöttek száma. Az ügyben pénteken vagy szombaton döntenek. – Figyeljük a szomszédokat is, mit csinálnak, számunkra ezen a téren különösen Ausztria fontos, mondta Orbán Viktor, aki szerint természetes, hogy ilyenkor az emberek nyaralnak, a kormány is erre készül majd. Viszont ismét kiadta a tőle már korábban is hallott jelszót:



„Az embernek egy évben látnia kell a tengert, de most több Balaton legyen, mint Adria!”

A készülő hétéves európai költségvetésről szólva a kormányfő azt mondta: a járvány miatt szeptemberre „térdre eshetnek” a nálunk gazdagabb, de pénzügyileg sérülékenyebb országok, például Portugália, Spanyolország, Franciaország, ahol már most is hatalmas az államadósság. – Rengeteg pénzt, 750 milliárd eurót kell betenni az európai gazdaságba, ezért „a nagyok”, elsősorban a németek és a franciák úgy döntöttek, hogy hitelt vegyük fel, kamatra, majd osszuk szét. Ettől „fázok” én is, az adósság a magyar ember számára rémisztő. Ugyan mi nem voltunk rabszolgatartók és rabszolgák sem, de a nyolcvanas évek, a kommunizmus örökségeként tudjuk, milyen az adósrabszolgaság, amit a szocialisták 2002 és 2010 közötti kormányzásakor devizaadósság formájában szintén megismerhettünk – fogalmazott a kormányfő.

„Nagyszájú balliberális hőbörgés, hogy pénzügyi szankciókkal fenyegetik, megtámadják azt az országot, amelyik nem migrációpárti, amelyik a nemzetét, a keresztény tanítást szereti” – hangoztatta Orbán Viktor.

Hozzátette: „Ez zsákutca, ezt nem szabad megengedni, semmilyen politikai feltételt nem szabad támasztani a gazdasági döntésekhez.” Mindehhez még fenyegetést is fűzött: „A vitát tegyük félre, indítsuk újra a gazdaságot, de ne kapcsoljuk össze a jogállamisági vitákkal, mert abból nem lesz költségvetés!” Azzal kapcsolatban, hogy a napokban francia moderátorral szerb és szlovén kollégájával beszélgetett „cenzúra nélkül”, a kormányfő ismét azt mondta, hogy Európa visszaszorulóban van, és Magyarország számára ezek a beszélgetések a korábbi „száz év magány” feloldását szolgálják. Egyrészt megemlítette a visegrádi országokat, a V4-eket, másrészt azt, hogy délen is „barátokat” keresünk.



Jogállamiság? Szóra sem érdemes...

Hozzátette: hazánk megvétózhatná a 27 tagú Európai Unió közös hitelfelvételét, de nincs értelme, mert 26 országgal találnánk szembe magunkat. Ugyanakkor ragaszkodunk ahhoz, hogy a folyamat a gazdaságot szolgálja, legyen igazságos és rugalmas. Orbán Viktor ennél a pontnál azonban hangnemet váltott, és élesen kikelt az ellen, hogy Magyarország tekintetében bármelyik uniós ország összekösse a pénzügyi támogatást a „jogállamisági” vitákkal. Itt utalt arra, hogy a napokban Angela Merkel német kancellár ezt felemlegette, s azt mondta, hogy szerinte hazánk ezen a téren kiállná az összehasonlítást akár Németországgal is, ahol például az ottani alkotmánybíróság tagjai párttagok is lehetnek. Felemlegette még a holland miniszterelnök bejelentését is, hogy náluk a rendőröknél rendszerszintű a rasszizmus, de megemlítette Olaszországot, ahol, szerinte a korábbi kormányfőt, Silvio Berlusconit úgy ítélték el, hogy előtte baloldali pártvezetők egyeztettek a bírákkal. Hazai vizekre evezve Orbán Viktor büszkén említette, hogy szerinte az elmúlt két hétben megfordult a koronavírus-járvány következtében növekvő munkanélküliség, hogy 137 ezeren kevesebben dolgoztak az előző hónapokban, mint azelőtt.

„Több mint egymillió munkahelyet mentettünk meg, 70-80 ezer munkahelyet hoztunk létre. Magához tér a gazdaság, mindenkinek lesz munkája” – hangoztatta.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban saját kormányát dicsérte, mondván annak tagjai „nem ma kezdték”. Tapasztalt szakemberként említette például Pintér Sándor belügyminisztert, Matolcsy György jegybankelnököt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert vagy Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, akit a „bizniszből hoztak”. Végezetül Kaleta Gábor volt perui nagykövet pedofil-ügyének enyhe ítéletéről szólva leszögezte:



„az is csak azt bizonyítja, hogy sem az ügyészség, sem a bíróság nem áll politikai befolyás alatt”.

– Felállítottunk munkacsoportot, őszre elkészül a gyermekvédelmi törvények módosítása, mert a gyerekeinket meg kell védeni – szögezte le Orbán Viktor.